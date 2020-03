Doliu pentru rugby-ul românesc! Antonio Melinte, fost pilier la Dinamo, a murit la doar 22 de ani 26.03.2020

26.03.2020 Doliu pentru rugby-ul românesc! Antonio Melinte, fost pilier la Dinamo, a murit la doar 22 de ani Antonio Melinte, fost component al naționalei U-20 a României, s-a stins din viață, miercuri, în urma unui stop cardio-respirator. Ex-pilierul lui CS Dinamo avea doar 22 de ani. La formație roș-albă, a evoluat până în 2018.



Antonio Melinte, fost component al naționalei U-20 a României, s-a stins din viață, miercuri, în urma unui stop cardio-respirator. Ex-pilierul lui CS Dinamo avea doar 22 de ani. La formație roș-albă, a evoluat până în 2018.

