Doliu la Pro TV! A murit Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine 15.06.2020

15.06.2020 Doliu la Pro TV! A murit Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine Showbizul românesc este zguduit de încă o veste cutremurătoare! Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine s-a stins din viață la numai 39 de ani. Încă o veste tragică șochează showbizul românesc. Balerinul de numai 39 de ani de la



Doliu la Pro TV! A murit Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine

Showbizul românesc este zguduit de încă o veste cutremurătoare! Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine s-a stins din viață la numai 39 de ani. Încă o veste tragică șochează showbizul românesc. Balerinul de numai 39 de ani de la Dansez pentru tine, Ovidiu Danci, s-a stins din viață, după ce o perioadă îndelungată […] The post Doliu la Pro TV! A murit Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine appeared first on Cancan.ro.

Doliu la Pro TV! A murit Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Start-up-ul a dezvol­tat o platformă web cu ajutorul căreia utiliza­torii îşi pot crea cu uşurinţă CV-ul sau scri­sorile de intenţie în vederea obţinerii unui loc de muncă, având la dispoziţie o serie de

Brigitte a intrat în atenția Servicului de executare silită al ANAF. Vedeta are un local în care organizează evenimente pentru copii, iar numele firmei pe care aceasta o reprezintă apare pe o listă întocmită de ANAF-Direcţia Generală

„Legea prevenţiei este construită pornind de la principiul echităţii în asigurarea accesului la servicii pentru fiecare persoană, asigurată sau nu, eficienţa utilizării fondurilor, reor­ganizarea instituţională în termeni de

Coreea de Sud a anunţat că a deblocat miercuri 8 milioane de dolari (7,1 milioane de euro) în ajutor umanitar pentru Nordul înfometat, în contextul în care arsenalul nuclear al Phenianului şi relaţiile

Magnatul Donald Trump a avut o reacţie nepotrivită mai ales după moartea Prinţesei Ţării Galilor. Nimeni nu poate uita acele declaraţii ofensatoare la adresa Dianei. Motiv pentru care William şi Harry au fost rezervaţi faţă preşedintele SUA

Mircea Rednic e așteptat de suporteri înapoi la Dinamo, dar „Puriul” e la un pas de a semna cu Al Fateh din Arabia Saudită. Antrenorul în vârstă de 57 de ani e în discuții avansate cu echipa care a terminat

Poliția din New York îl caută pe un bărbat care l-a luat la bătaie pe un taximetrist pentru că mergea prea încet. Incidentul a fost înregistrat de o cameră de luat vederi instalată în taxiul condus de Eduardo Madiedo. Acesta avea în mașină

Un tânăr din Gorj a fost bătut cu bestialitate de către un bodyguard al localului în care își organiza petrecerea burlacilor. Loviturile au fost atât de violente, încât medicii i-au extirpat un rinichi. Agresorul, care este din Petroșani,

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, şi-a exprimat recunoştinţa, joi, de Ziua Eroilor, faţă de militarii români aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni internaţionale. De asemenea, Gabriel Leş,

Viața oferă multe încercări și provocări, în acest sens fiecare acțiune făcută trebuie să îți ofere încredere, curaj și protecție. De mai bine de 15 ani de zile, STR8 a fost arma secretă a bărbatului pregătit de a

Românii se declară îngrijorați de pensii însă un studiu recent arată că în realitate vorbele nu au legătură și cu

Noul raport al UE prezentat astăzi privind drogurile arată rezultate șocante: cantitatea de cocaină din UE a atins un nou nivel record. Sunt zone în care cocaina se livrează ca

Cheltuielile consumatorilor şi investiţiile au constituit cei mai importanţi driveri ai creşterii zonei euro la începutul acestui an, când economia acesteia a dat dovadă de o rezistenţă surprinzătoare, notează

După ce au analizat datetele din ultimii 40 de ani trimise de sateliți, cercetătorii au ajuns la concluzia că oamenii au reușit să schimbe complet anotimpurile. Citește mai

Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din județul Cluj, Eugen Vereș, patronul celei mai mari firme de salubritate din Transilvania a postat pe pagina sa de facebook injuriile lansate de un liberal

Limonada este bună oricând, dar mai ales în sezonul cald, atunci când pare cea mai bună idee pentru a te răcori. Citește mai

Vineri, 31 mai 2019, are loc finala show-ului Românii au talent, de la Pro TV. Pentru seara de gală a emisiunii, Andra a ales o ținută spectaculoasă. Andra a purtat o rochie de culoare albă, cu inserții argintii. Rochia asimetrică, a scos

Frumoasa ispită de la emisiunea „Insula Iubirii”, Bianca Pop a hotărât că este momentul potrivit pentru ea de a-şi face o a treia operaţie estetică. Aşadar, protezele mamare de 485 de grame au fost înlocuite cu altele de 600 de grame. Bianca

Jurnalistul rus Ivan Golunov, cunoscut pentru investigaţiile privind corupţia autorităţilor moscovite, a fost arestat la Moscova şi acuzat de infracţiuni legate de droguri, a anunţat vineri poliţia;

Norvegia - România 2-2, partidă contând pentru preliminariile EURO 2020, a avut parte de un moment trecut cu vederea de televiziuni. Victor Vrînceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit