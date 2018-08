Doliu la Casa Regală. Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a murit 17.08.2018

17.08.2018 Doliu la Casa Regală. Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a murit Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a II-a, și-a pierdut viața într-un accident. Medicul avea 67 de ani. A fost ucis în urma unei coliziuni cu un camion, accident care s-a petrecut în Londra. Acesta se afla pe bicicletă și se îndrepta spre



Doliu la Casa Regală. Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a murit

Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a II-a, și-a pierdut viața într-un accident. Medicul avea 67 de ani. A fost ucis în urma unei coliziuni cu un camion, accident care s-a petrecut în Londra. Acesta se afla pe bicicletă și se îndrepta spre Spitalul Regal Londonez pentru Medicină integrată, acolo unde lucra, conform Express. Peter Fisher […] The post Doliu la Casa Regală. Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a murit appeared first on Cancan.ro.

Doliu la Casa Regală. Peter Fisher, medicul Reginei Elisabeta a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Suplimentele de omega-3 din ulei de peşte sunt deseori reprezentări ale unui mod simplu prin care îţi poţi proteja inima, însă experţii spun că dovezile în această direcţie sunt fragile, în cel mai bun

Vremea se va menține în general instabilã, iar temperaturile vor continua sã se situeze sub cele normale ale perioadei în majoritatea zonelor. Cerul va fi mai multr noros și vor fi averse, însoțite și

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) a trecut de Tamara Zidansek (93 WTA), scor 6-3, 7-5, și va juca în sferturile de finală împotriva chinezoaicei Yafan Wang (84 WTA). Mihaela a confirmat statutul de favorită numărul 2. În primul act

După 2-0 în tur, Viitorul va juca pe teren propriu returul cu Racing FC Union, din Luxemburg, din turul I al preliminariilor Europa League. Meciul va începe fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TVR 1, de la ora 18:00. Gică Hagi,

Inter Milano se pregătește să îl vândă pe atacantul George Pușcaș, 22 de ani. Italienii de la Calciomercato anunță că Pușcaș are șanse mari să ajungă în această vară la Palermo, echipă din Serie B. Pentru atacant,

Spania a construit un submarin gigantic care nu poate intra în port din cauza dimensiunii sale, scrie El Pais. Nava ale cărei costuri au ajuns să fie duble față de cât s-a estimat la început a fost proiectată odată greșit, refăcută ulterior

Un bărbat în vârstă de 46 de ani de ani a fost găsit mort de către fiul său, pe un câmp din apropierea localităţii Teliu, judeţul Braşov. Poliţiştii au stabilit că brașoveanul a fost omorât de doi indivizi care veniseră să fure

Un tânăr de 22 de ani şi-a găsit tatăl decedat, marţi, 17 iulie, pe un câmp aflat în apropierea DJ 103B, care face legătura între comuna Teliu, judeţul Braşov, şi satul Dobârlău, judeţul

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a informat Administraţia Prezidenţială prin intermediul unui comunicat de presă,

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a recunoscut că s-a întâlnit cu actualul lidel liberal Ludovic Orban, dar şi cu fostul vice-lider Vasile Blaga, însă nu revine în politcă. Citește mai

Nevralgia reprezintă senzaţia de durere vie, cu caracter particular legată de afecţiunea unui nerv: poate fi sciatică, facială, de trigemen, intercostală, branhială. Citește mai

Regula spune că atunci când încerci să îndrepți o gafă, faci una și mai mare. Când asta se întâmplă la nivel diplomatic, este jenant. Ambasada Suediei a intrat într-o polemică inutilă din cauza unui videoclip de preamărire, prin „vocea

Un club din Londra a reușit să surprindă pe toată lumea cu o inițiativă neobișnuită prin care serviciile matrimoniale sunt duse la limita extremă. Întâlnirile aici au loc între oameni complet dezbrăcați, astfel că dezinhibiția ar trebui

Ţările din estul Europei caută soluţii pentru a-şi dezvolta şi interconecta infrastructura de transport, astfel încât să faciliteze comerţul între nord şi sud, iar aceste proiecte ambiţioase includ şi

Doi cunoscuţi farsori ruşi i-au păcălit pe preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi pe şefa externelor UE, Federica Mogherini. Cei doi oficiali au crezut că stau de vorbă cu noul premier al Armeniei, fapt ce a ridicat mai multe

De cîteva zile încoace, de când echipa naţională de fotbal a Franţei a început să căştige partidă după partidă, observ o creştere semnificativă a sentimentelor de superioritate rasială, propagată prin mediile de socializare

Toată lumea a trecut prin neplăcerea de a descoperi că legumele s-au înmuiat în frigider pentru că au uitat de ele. Înainte de a te îndrepta spre coşul de gunoi, gândeşte-te că poţi salva o parte din ele.

Doi fraţi din localitatea Dobârlău, judeţul Covasna, sunt cercetaţi după ce ar fi omorât în bătaie un bărbat din judeţul Braşov, care i-a surprins la furat de lucernă de pe terenul său,

Alexandra Dulgheru (29 de ani, 125 WTA) a oferit un interviu amplu în care a vorbit despre problema accidentărilor, ascensiunea Simonei Halep (1 WTA) și relația specială pe care o are cu Venus Williams (14 WTA). „Ca să pot trece de

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) a trecut de Tamara Zidansek (93 WTA), scor 6-3, 7-5, și va juca în sferturile de finală împotriva chinezoaicei Yafan Wang (84 WTA). Emoțiile unui turneu în România au copleșit-o