Doliu Ã®n sportul romÃ¢nesc. A murit Petre IvÄƒnescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului romÃ¢nesc 02.04.2022

Doliu în sportul românesc. A murit Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc 02.04.2022

02.04.2022 Doliu în sportul românesc. A murit Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc, a murit, vineri, 1 aprilie 2022. Tristul anunț a fost făcut de CS Dinamo, pe pagina oficială de Facebook. Petre Ivănescu s-a stins cu […] The post Doliu în sportul



Doliu în sportul românesc. A murit Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc

Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc, a murit, vineri, 1 aprilie 2022. Tristul anunț a fost făcut de CS Dinamo, pe pagina oficială de Facebook. Petre Ivănescu s-a stins cu […] The post Doliu în sportul românesc. A murit Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc appeared first on Cancan.

Doliu în sportul românesc. A murit Petre Ivănescu, unul dintre cele mai mari nume ale handbalului românesc

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Baggies se spunea, pe la 1870, pantalonilor largi purtați de oțelari în turnătoriile din Black County. Black County se cheamă, și azi, acea felie din Anglia luată la înnegrit de coșurile fabricilor, încă de pe la 1830. Oțelarii au

Zodiacul are și el hibele lui și nu puține sunt miturile false despre zodii pe care ar trebui să le evităm. Ele nu fac decât să creeze o imagine distorsionată care ne poate afecta relația cu ceilalți. Dacă aflăm despre un coleg că este în

La ediţia a II-a a maratonului vaccinării din Bucureşti, care se va organiza pentru a se administra doza de rapel, va exista şi posibilitatea imunizării cu vaccinul Johnson&Johnson, ser administrat într-o singură doză, a declarat profesorul

Un bătrân de 72 de ani din localitatea Țepeș Vodă, județul Brăila, judecat pentru omor după ce a băgat coasa într-un vecin în vârstă de 32 de ani, a fost achitat de Tribunalul Brăila. Judecătorul a considerat că bătrânul a fost în

Sportiva din Constanţa a anunţat deja că nu va juca la Roland Garros, însă a primit o ofertă din partea oficialilor competiţiei din capitala

Guvernul federal german a adoptat o lege care interzice uciderea în masă a puilor de sex masculin începând cu 1 ianuarie 2022, fiind prima ţară din lumea care ia o astfel de măsură. Fermierilor germani li se va cere acum să folosească

TVR 3 marchează, în acest sfârşit de săptămână, Ziua Naţională a Aromânilor, programând sâmbătă, 22 mai şi duminică, 23 mai, două producţii semnate de Toma Enache Duminică, 23 mai,

Cristina Neagu, 32 de ani, s-a operat, vineri, la genunchiul stâng, după ce a acuzat în ultima perioadă dureri mari, informează Gazeta Sporturilor. Handbalista de la CSM București avea probleme la cartilaj și menisc, dar și așa a ținut să

CFR Cluj a câștigat duelul cu FCSB și a devenit campioană în Liga 1 pentru a patra oară la rând. După victoria cu FC Botoșani, 1-0, elevii lui Edward Iordănescu s-au proclamat campioni, cu o etapă înainte de final, și au dat startul

Bugetul etapei 1 a programului "Rabla pentru electrocasnice" a fost epuizat în mai puțin de la 24 de ore de la lansare, anunță Ministerul Mediului. Au fost rezervate 75.000 de vouchere în valoare de 400

Viitorul pieţei imobiliare stă sub semnul între­bă­rii, în condiţiile în care presiunea adusă de scum­pirea materiilor prime din con­struc­ţii apasă tot mai greu pe umerii

CFR Cluj - FCSB se joacă marți, de la 20:30, într-o partidă care va deschide runda a 10-a, ultima din playoff-ul Ligii 1. Partida din Gruia nu mai are nicio miză, după ce CFR a reușit să câștige titlul cu două etape înainte de final, iar FCSB

Compania de outsourcing Majorel România plănuieşte să recruteze 300 de noi angajaţi în 2021 şi să ajungă la o echipă 1.700 de persoane, conform datelor oferite de de reprezentanţii companiei într-un răspuns la întrebările ZF trimise cu

Chindia nu va putea conta pe trei oameni de bază, Tiberiu Căpușă, Paul Iacob și Marco Dulca nici în meciul direct cu formația lui Gică Hagi, din barajul pentru Conference League. Manșa tur va avea loc joi, de la 20:30, la Buzău. Chindia -

Persoanele care doresc să se vaccineze împotriva COVID se pot prezenta, fără programare, la oricare din cele 11 centre de vaccinare ale MAI, de miercuri, 26 mai, informează Ministerul Afacerilor Interne. În centrele de vaccinare anti-COVID deschise

Dacă miercuri în Parlament prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra în grevă parlamentară, anunță președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cîțu și Orban vor să blocheze

FC U Craiova se întărește și la nivel administrativ pentru Liga 1. Marcel Pușcaș (60 de ani) a bătut palma cu Adrian Mititelu și s-a întors la nou-promovată, în funcția de director general. UPDATE ora 19:00 - Marcel Pușcaș, oficial la

Cei aproximativ 500 de angajaţi ai Fabricii de Vagoane din Caracal protestează de mai multe zile faţă de salariile mici pe care le încasează, relatează

Porcii obezi din China sunt făcuţi vinovaţi pentru accelerarea unui declin brusc al preţurilor cărnii de porc din această ţară, relatează

Fostul selecţioner a stat pe tuşă, după despărţirea de Al-Hilal Riad, în luna februarie. Vacanţa sa tocmai s-a încheiat însă, după cum a anunţat presa