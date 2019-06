Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League 05.06.2019

05.06.2019 Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League Lumea sportului este în doliu, diupă ce a fost făcută publică trista veste că fondatorul UEFA Champions League a murit. Lennart Johansson s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Suedezul se confrunta cu probleme de sănătate delicate, iar



Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League

Lumea sportului este în doliu, diupă ce a fost făcută publică trista veste că fondatorul UEFA Champions League a murit. Lennart Johansson s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Suedezul se confrunta cu probleme de sănătate delicate, iar presa din țara lui natală a relatat că decesul a survenit în timpul somnului. […] The post Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League appeared first on Cancan.ro.

Doliu în sport. A murit fondatorul UEFA Champions League

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Doar luni ne mai bucurăm de vreme însorită. De marţi, temperaturile scad cu 10 grade şi apar ploile. Vremea va fi deosebit de caldă luni, cu temperaturi care vor ajunge şi la 25 de grade Celsius în Capitală, spun meteorologii. Vremea va continua

Capitalizarea bursieră a urcat la 157,990 miliarde de lei în săptămâna 11 - 15 martie, de la 154,050 miliarde de lei în săptămâna precedentă, însă valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut la

Astra - FCSB // Alin Buzărin (rubricand GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) vor comenta live derby-ul etapei secunde din play-off. Înainte de Astra - FCSB » La ce ne așteptăm? Alin

Vești bune pentru cinefili: Netflix și-a actualizat grila de filme și seriale cu o mulțime de titluri tentante! Vorbim despre 70 de producții licențiate și 56 originale, deci ai de unde alege când te întinzi pe canapea în fața televizorului.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a implicat, după ce "vestele galbene" au devastat Parisul în acest weekend. Citește mai

Liviu Dragnea a ajuns la spital! Preşedintele PSD acuză dureri de spate, iar medicii îl suspectează de dublă hernie de disc. În prezent, Dragnea este internat într-un spital din Capitală, însă nu se ştie

În SUA, decesele cauzate de supradoze s-au triplat după anul 2000. La acestea se adaugă sinuciderile și alte cauze legate de consumul de

Pe lângă întârzierea mare înregistrată pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda, firmele care lucrează se confruntă şi cu alte probleme. În zona localităţii Ciumbrud au fost descoperite urme ale unei aşezări umane ce datează din prima

Pensionarii ar putea primi anual şase călătorii de tren reduse la jumătate, iar dacă nu le folosesc vor primi contravaloarea lor în tichete de masă, dacă o iniţiativă legislativă va fi

Aflat la cel de-al treilea meci în tricoul celor de la New York FC, fostul vârf al Craiovei a reuşit un gol

Cel puţin 50 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor din provincia indoneziană Papua, potrivit unui nou bilanţ anunţat duminică de Agenţia indoneziană de gestionare a dezastrelor şi citat

Astra - FCSB // Alin Buzărin (rubricand GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) au comentat live derby-ul etapei secunde din play-off, cu intervenții înainte de meci, la pauză și la final. Astra - FCSB 0-2

Costin Ștucan îl are invitat la ediția de luni a GSP Live, care începe la 09:01, pe Andy Nagy, președinte Sindicatului Angajaților din Ministerul Tineretului și Sportului. Moderatorul emisiunii și Andy Nagy vor dezbate

Bianca Andreescu s-a născut în Canada, într-o familie de români, iar primii paşi în tenis le-a făcut chiar la Piteşti. Duminică seară, ea şi-a înmulţit suporterii din

Puştoaica de 18 ani a scris istorie în California, devenind cea mai tânără campioană de la Indian Wells din ultimii 20 de

Cea de-a treia ediţie a evenimentului ZF Transport, Logistics & Automotive Summit 2019 reuneşte cei mai importanţi jucători de pe ambele „baricade”, atât din industria auto, cât şi din transporturi şi logistică, de la furnizori de

Reţeaua de magazine de echipamente sportive Hervis va deschide în acest an zece magazine după ce în 2018 au fost inaugurate alte şapte unităţi. Astfel, retailerul va ajunge la 40 de magazine la finalul anului, aproape dublu faţă de

Un număr important dintre experţii care au contribuit la dezvoltarea industriei locale de comunicaţii, inclusiv a afa­cerilor antreprenoriale care constituie baza pentru multe dintre infra­structurile actuale de telecom se numără printre cei

Bianca Andreescu, 18 ani, 60 WTA, a câștigat duminică seara primul trofeu al carierei, impunându-se în finala de la Indian Wells în fața lui Angelique Kerber, 31 de ani, 18 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-4, după două ore și 18 minute

Zeci de mii de turişti sunt aşteptaţi să-şi petreacă zilele libere de Paşti şi de 1 Mai pe litoralul românesc şi în Delta Dunării. Operatorii din turism se aşteptă la un număr mare de vizitatori, mai ales că cele două sărbători sunt