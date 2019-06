Doliu în România. A murit un mare român 15.06.2019

15.06.2019 Doliu în România. A murit un mare român Inginerul Mihai Radu Smocot, autorul proiectului pasajului secret de la Castelul Bran, a încetat din viaţă. Smocot a dedicat pasajul secret Reginei



Doliu în România. A murit un mare român

Inginerul Mihai Radu Smocot, autorul proiectului pasajului secret de la Castelul Bran, a încetat din viaţă. Smocot a dedicat pasajul secret Reginei Maria

Doliu în România. A murit un mare român

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

PSD va vota împotriva moțiunilor simple programate în plenul Camerei Deputaților în această săptămână. Cele două moțiuni au fost depuse de Opoziție împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, și a ministrului Finanțelor, Eugen

Optsprezece persoane au fost arestate în marja protestelor desfîşurate sâmbătă şi duminică în Serbia, majoritatea lor făcând parte din grupul care a pătruns în sediul televiziunii naţionale

Doi tineri sunt cercetaţi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul neînmatriculat şi pentru încredinţarea unui vehicul spre a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care se cunoaşte că nu

Un bărbat de 57 de ani este cercetat pentru pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, conducere fără permis, vătămare corporală din culpă şi distrugere, după ce a părăsit carosabilul, pe fondul consumului de alcool, şi

60.000 de bilete de tratament balnear pot fi obţinute în 2019, arată un act normativ publicat în Monitorul Oificial. Pensionarii şi asiguraţii care au nevoie de tratament pentru diverse afecţiuni medicale sunt cei care pot primi aceste bilete,

Arsuri la stomac, dureri de spate, probleme cu circulaţia sângelui sau ridurile sunt doar câteva din problemele pe care poziţia de dormit le poate accentua. Experţii în probleme de somn explică modul în care putem să ne ferim de

Rusia a decis să plaseze bombardierele strategice cu capacităţi nucleare Tupolev Tu-22M3 în Crimeea ca răspuns la sistemul anti-rachetă american din România, informează agenţia rusă RIA, făcând referire la declaraţiile unui parlamentar rus,

Senatul a respins, luni, două proiecte de lege care prevedeau că persoanele de acelaşi sex puteau încheia în faţa notarului sau la Starea civilă un parteneriat civil în scopul organizării vieţii comune ca familie. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a

Într-o încercare de a forţa un vot pozitiv pentru acordul Theresei May, Guvernul Marii Britanii a făcut apel la o clauză obscură dintr-un tratat internaţional abia cunoscut, pentru a le dovedi euroscepticilor că există o cale de a ocoli problema

PNL, USR, PMP, ALDE şi Pro Româna susţin alegerea primarilor în două tururi de scrutin, însă nu reuşesc să strângă o majoritate în Parlament. În schimb, PSD se opune, pentru că sistemul actual, într-un singur tur, avantajează primarii în

Inainte de a pleca in concedii, turistii privesc cu atentie fotografiile de pe site-urile hotelurilor sau ale pensiunilor, pentru a fi siguri ca alegerile lor sunt bune. In plus, citesc cu atentie recenziile date

Augustin Lazăr anunță, printr-un comunicat de presă, că-și va depune candidatura din nou pentru funcția de procuror general al României. Mandatul lui Lazăr se încheie la sfârșitul lunii aprilie.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că liberalii s-ar bucura dacă orice fel de parlamentar ar susţine proiectul lor privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Există proiectul de lege care

FC Barcelona este cea mai faultată echipă din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania şi Franţa - arată un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5

Catena, liderul pieţei de farmacii atât după vânzări, cât şi ca număr de farmacii, şi-a majorat de mai bine de şapte ori cifra de afaceri în ultimii zece ani, din 2009 până în 2018. Marja de profit nu a depăşit însă pragul de 5%,

Lazio speră să câştige Cupa Italiei şi să prindă loc de Europa, iar tifosii săi o susţin fierbinte. Printre ei se află şi Silvia Caruso, o fostă campioană la schi nautic, în prezent model şi influencer. Superba fană se laudă cu

Cristina Neagu (30 de ani) a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii în anul 2018, anunță site-ul Federației Internaționale de Handbal. Jucătoarea lui CSM București a bifat astfel cel de-al patrulea titlu de acest gen din carieră,

Simona Săvulescu, directorul companiei de apă din Buzău, nu mai cumpără apă îmbuteliată pentru angajați, cerându-le acestora ca în timpul serviciului să consume doar apă de la robinet. "Sunt prima care face acest lucru zi de zi, atât la

Andreea Marin a început dieta de post, timp de două săptămâni. Vedeta TV le-a arătat tuturor care este meniul ei. Prezentatoarea de televiziune este foarte strictă în ceea ce privește regimul ei de viață. În această perioadă, Andreea Marin

Judecătorii instanţei supreme au stabilit ca Liviu Dragnea să fie audiat luna viitoare în dosarul privind angajările fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Dragnea ar fi trebuit să se