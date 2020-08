Doliu în România. A murit istoricul Ion Bitoleanu 27.08.2020

27.08.2020 Doliu în România. A murit istoricul Ion Bitoleanu Este zi de doliu în România. Astăzi, istoricul şi profesorul universitar Ion Bitoleanu a murit, lăsând în urma lui un gol imens în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut. Cunoscutul profesor universitar și istoricul Ion Bitoleanu a murit



Doliu în România. A murit istoricul Ion Bitoleanu

Este zi de doliu în România. Astăzi, istoricul şi profesorul universitar Ion Bitoleanu a murit, lăsând în urma lui un gol imens în sufletul tuturor celor care l-au cunoscut. Cunoscutul profesor universitar și istoricul Ion Bitoleanu a murit astăzi, informează cugetliber.ro. Potrivit sursei citate, acesta a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, în anul 1960, […] The post Doliu în România. A murit istoricul Ion Bitoleanu appeared first on Cancan.ro.

Doliu în România. A murit istoricul Ion Bitoleanu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorii DIICOT Alba Iulia insistă ca instanţele de judecată să accepte un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu un inculpat acuzat de infracţiuni grave în domeniul exploatării lemnului. Un astfel de acord a fost respins în 2018 şi este

Decenii de instabilitate politică şi violenţă au transformat Nepalul, o ţară cu aproximativ 30 de milioane de locuitori şi un exportator de forţă de muncă inclusiv în România, într-o economie puternic dependentă de banii trimişi în ţară

Partidul Social Democrat a validat, sâmbătă, în urma unui congres extraordinar, candidatura Vioricăi Dăncilă pentru cursa prezidențială, în prezența președintelui Partidului Socialist European (PES),

Un tânăr abia trecut de vârsta majoratului va petrece după gratii următoarele 30 de zile, după ce i-a înfipt unui tânăr cu patru ani mai mare o bucată de sticlă spartă, instanţa considerând că este un pericol

♦ Reprezentanţii City Insurance nu au putut fi contactaţi ieri pentru a comenta această

Zeci de mascaţi, jandarmi, poliţişti şi poliţişti locali păzesc spitalul după ce două persoane decedate şi alte două în stare gravă au fost transportate la unitatea medicală în urma unui teribil accident de circulaţie care a avut loc

Slavia Praga și CFR Cluj joacă manșa retur a play-off-ului Ligii Campionilor în această seară, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. În tur, cehii s-au impus cu 1-0.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat astăzi că respinge remanierea guvernamentală şi propunerile de miniştri de la PSD, respectiv Dana Gîrbovan la miniserul Justiţiei, Şerban Valeca la Educaţie şi Iulian Iancu pentru vicepremier pe probleme

Daniel Anghel, partener la PwC, a spus în cadrul unui eveniment organizat de compania de consultanţă şi audit că modificările care se vor a fi aduse Codului fiscal sunt în legătură cu situaţia bugetară, iar îngrijorările sunt cauzate mai

După ce autorităţile germane ar fi avut mai multe suspiciuni că moartea unui fost soldat cecen aflat în exil la Berlin ar fi putut fi ordonată de guvernul rus, Moscova a negat orice implicare în vreun plan de

Cererea de finanţare pentru modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a fost admisă. Proiectul a fost depus pe 17 noiembrie 2018 şi s-a aflat, până în prezent, în stadiul de evaluare. Modernizarea

FCSB dispută joi seara returul cu Guimaraes din Portugalia, țară din care echipa lui Gigi Becali s-a aprovizionat de-a lungul timpului în materie de transferuri. Guimaraes - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct

Anul 2019 ne-a oferit deja câteva titluri excelente, precum Metro:Exodus, noul joc din seria Mortal Kombat sau Days Gone. Cea mai bună parte a anului în materie de gaming vine însă abia

Creşterea anuală a productivităţii s-a situat în medie la aproximativ 0,5% de la criza financiară faţă de peste 2% anterior, iar recent a înregistrat

ADA Fabrica de Mobilă, unul dintre cei mai mari zece producători de mobilă de pe plan local, a raportat în 2018 o cifră de afaceri de 182 de milioane de lei (39 mil. euro), în scădere cu aproape 7% faţă de anul anterior, arată datele de la

US OPEN 2019 // Carla Suarez Navarro (30 de ani, 33 WTA) a fost sancționată cu o amendă de 40.000 de euro de organizatorii de la US Open pentru prestația din primul tur, când s-a retras în meciul cu unguroaica Timea Babos (26 de ani, 112 WTA).

Ce poți să faci cu 10 lei? Dintr-o ofertă foarte bogată, a ales 22 de meciuri și pronosticuri simple, suficiente pentru a se încadra la Bonus Dublu, care îți dublează câștigul de pe bilet. Este rețeta aleasă de un jucător Fortuna din

Cooperativa Braicoop a avut în 2018 o cifră de afaceri de 48 mil. lei şi a fost pe locul 9 în topul cooperativelor, potrivit datelor de la Registrul

Românii lasă an de an circa 15 mld. lei în restaurantele, cantinele, cafenelele şi barurile locale, pe o piaţă extrem de fragmentată, cu zeci de mii de jucători. Piaţa a crescut constant în ultima perioadă ca urmare a majorărilor salariale pe

Sute de persoane au mărşăluit vineri la Pristina pentru a marca Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute, cerând Serbiei să dea un răspuns cu privire la soarta a peste 1.600 de persoane dispărute de