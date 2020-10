Doliu în presa din România! A murit la Terapie Intensivă 12.10.2020

12.10.2020 Doliu în presa din România! A murit la Terapie Intensivă Este doliu în presa din România! Gheorghe Ciul, directorul editorial al ziarului ”Unirea” din Alba Iulia, a murit. A fost unul dintre cei mai apreciați, dar și longevivi directori de instituție media din județul Alba. […] The post Doliu



Doliu în presa din România! A murit la Terapie Intensivă

Este doliu în presa din România! Gheorghe Ciul, directorul editorial al ziarului ”Unirea” din Alba Iulia, a murit. A fost unul dintre cei mai apreciați, dar și longevivi directori de instituție media din județul Alba. […] The post Doliu în presa din România! A murit la Terapie Intensivă appeared first on Cancan.ro.

Doliu în presa din România! A murit la Terapie Intensivă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) s-a pregătit astăzi la Shenzen doar alături de antrenorul Darren Cahill (54 de ani), cu care a reluat colaborarea de curând. Halep va juca cu Elina Svitolina (25 de ani, 8 WTA) în următoarea partidă de la WTA Finals

Un bărbat din Baia Mare a locuit timp de trei zile sub acelaşi acoperiş cu fratele său mort. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz şi cercetează cazul ca şi moarte

Ilie Stan, antrenorul buzoienilor de la SCM Gloria Buzău, a programat astăzi după amiază un amical la Ploieşti în compania unei formaţii de nivel judeţean, Petrolul 95, câştigat clar de divizionara secundă, scor 5-0. Oaspeţii au folosit

Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) a confirmat informaţiile privind negocierile de fuziune cu PSA Peugeot Citroen, analiştii considerând că discuţiile reprezintă o

Cat S52 este suficient de mic pentru a fi purtat în buzunar, dar în acelaşi timp suficient de dur pentru a rezista tuturor

Utilizarea celui mai obișnuit tip de inhalator pentru tratarea astmului este la fel de rău pentru mediu ca și consumul de carne, arată un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Cambridge,

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că prefecturile vor trece în subordinea noului minister al Dezvoltării, care se va regăsi sub titulatura Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării

Două persoane au murit joi dimineaţă, în Bucureşti, în urma unor accidente rutiere care au avut loc pe Şoseaua Berceani şi pe Bulevardul Iuliu

Realegerea lui Donald Trump ca preşedinte al SUA nu va fi influenţată de interzicerea publicităţii politice pe platforma Twitter spun cei din echipa de campanie a lui

Un bărbat de 37 de ani a făcut o greşeală, care l-a costat foarte mult. O vedea foarte atrăgătoare pe verişoara soţiei sale, nu a rezistat tentaţiei şi s-a culcat cu ea. O singură dată. Aşa spune bărbatul, că nu a avut loc mai multe

Horoscop 1 noiembrie 2019. Leii au parte de momente intense în familie. Citește horoscop azi, 1 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 1 noiembrie 2019 - Berbec S-ar putea să vrei una dimineață și cu totul altceva spre seară, așa că ar

Momente dramatice la un centrul de plasament din Sectorul 5 al Capitalei. Un copil de 9 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale a decedat joi în instituție, iar astăzi au apelat 112 pentru constatarea decesului,

Spaţiile comerciale de la parterul ansamblurilor de locuinţe devin tot mai numeroase, în condiţiile în care nu mai reflectă doar nevoia locatarilor de a avea în apropiere magazine cu produsele strict necesare, ci vin cu oferte din ce în ce mai

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Leo Iorga a murit astăzi, lăsând în urma lui o soție îndurerată, rude, prieteni și colegi cu sufletele plin de tristețe… și o moștenire inegalabilă: muzica sa. Vă reamintim că solistul a ajuns în urmă cu câteva zile la spital,

Tarania Clarke, 20 de ani, a fost înjunghiată mortal la Kingston. Căpitanul lui Waterhouse debutase cu gol la Reggae Girlz în septembrie. Tragedie în fotbalul din Jamaica! O tânără internaţională din Jamaica a murit ucisă de o

Un autoturism a fost lovit de un tren, sâmbătă, pe o cale ferată aflată la limita dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, o persoană fiind grav rănită în urma accidentului, au informat

Rafael Nadal (2 ATP) s-a retras înaintea meciului cu Denis Shapovalov (28 ATP), din semifinalele turneului de la Paris. Cu o săptămână rămasă până la startul Turneului Campionilor, Nadal le oferă motive de îngrijorare fanilor săi.

Scorul zilei în Bundesliga a fost reușit de Red Bull Leipzig, care a câștigat cu 8-0 meciul cu Mainz, echipa lui Alexandru Maxim. Atancatul Timo Werner, 23 de ani, le-a dat aripi gazdelor, cu 3 goluri și tot atâtea pase decisive. Meciul a

Flamura Bucureşti (FLAU), care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor, a trecut pe profit de 39.222 lei în T3/2019, faţă de pierderea de 36.135 lei din perioada similară din 2018, la afaceri de 1,17 mil. lei, minus 2,2%, potrivit