Doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit 15.01.2023

15.01.2023 Doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit Este doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Bărbatul a decedat în urma unor probleme medicale. Anunțul a […] The post Doliu în lumea



Doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit

Este doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep, s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Bărbatul a decedat în urma unor probleme medicale. Anunțul a […] The post Doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit appeared first on Cancan.

Doliu în lumea tenisului românesc. Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, E.S. Dr. Peer Gebauer, în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte de interes comun pentru cele două state, pe linie de

Medicamentele din programe naţionale şi cele compensate sau gratuite, alături de spitalele generale ocupă cea mai mare pondere din cheltuielile anuale din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), arată datele

Două persoane au fost rănite, marţi după-amiază, una fiind în stare de inconştienţă, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR pe autostrada A1, la marginea municipiului

Joi, 10 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 6 februarie, Loteria Română a acordat 37.535 de câștiguri în valoare totală de aproximativ 2,50 de

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, joi, 10 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit ultimului […] The post

Numărul dozelor de ser împotriva coronavirusului alocate Coreei de Nord prin programul global de distribuire a vaccinurilor, COVAX, a fost redus, în condițiile în care țara nu a organizat până acum niciun transport, relatează Reuters. Potrivit

Din când în când, cineva remarcă legătura fotbal-cultură și luminează tot ce e mai de preț pe un stadion. Iată-l pe Niall Ferguson, unul din cei mai importanți istorici ai ultimelor decenii. Pe lîngă numele ilustru, Ferguson e marcat

Smiley a postat un filmuleț surprinzător de incitant pe Facebook. Cântărețul se afla într-un moment de maximă tandrețe cu iubita lui, Gina Pistol. Cei doi se sărutau pasional între rafturile de apă ale unui supermarket. […] The post Gina

Mai multe loturi de migdale contamintate acid cianhidric (cianură) au fost retrase de la vânzare în România, a anunțat Autoritatatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în trei comunicate separate. Conform

Comisia Europeană şi-a majorat semnificativ prognoza de inflaţie pentru acest an în cazul României, de la 4% cât estima în noiembrie anul trecut, până la 5,3%, conform previziunilor economice de iarnă, publicate joi, 11 februarie, scrie

Cu 4% au scăzut acţiunile Petrom (SNP) în ultima săptămână, din 2 februarie 2022 şi până pe parcursul şedinţei de tranzacţionare de ieri după-amiază, în pofida unor rezultate financiare în creştere pentru 2021 anunţate de companie în

Un bărbat a fost prins în flagrant delict având la el un colet cu aproape 10 kilograme de canabis. Poliţiştii cred că acesta a fost expediat din

Sute de centre de vaccinare, din întreaga țară, nu mai au activitate, din cauza scăderii interesului românilor pentru vaccinare. În aceste condiții, jumătate dintre ele vor fi închise sau transformate în centre de testare, a anunțat joi

Doliu imens în România! Un mare om de cultură s-a stins din viață în cursul zile de miercuri, 9 februarie. Tragicul anunț a fost făcut pe

Adăposturile civile din Neamţ, mai toate aflate la subsolul unor blocuri construite în perioada comunistă, asigură protecţie pentru foarte puţină populaţie. Restul trebuie să se descurce cum vor

Alimentul tradiţional care protejează inima. Este vorba despre mămăligă, care conține vitamina B6, vitamina C şi vitamia E, tiamină, riboflavină şi niacina şi este recomandată atât în dietele pentru slăbit cât și în alimentația

Un nou an aduce, bineînțeles, noi trenduri în designul de interior. Fie că te gândești la reamenajarea locuinței, a biroului sau a restaurantului, trendurile din anul 2022 îți vor atrage atenția prin bogăție, inspirație si, mai ales, prin

Cele trei surori care dormeau pe un pat făcut din scaune au fost ajutate. Cazul social de la Bârlad i-a emoționat pe telespectatorii Realitatea PLUS, așa că mulți dintre ei au făcut donații. Familia a primit paturi cu saltele, un aragaz unde mama

Luna ianuarie a adus o acce­le­rare şi mai puternică a preţu­rilor apartamentelor vechi cu trei camere din Capitală la o medie de 105.500 de euro, în urcare cu 7% faţă de perioada similară din 2021 şi maximul ultimului deceniu, valoare care

O fraudă de 6 milioane de euro a avut loc în Italia și au fost implicați peste 330 de români. Aceștia încasau venitul de cetățenie, iar toți aveau ca rezidență aceeași casă din Torino când, de fapt, locuiau în România. Întreaga afacere