Doliu în lumea teatrului românesc! Valentin Uritescu a murit 18.06.2022

18.06.2022 Doliu în lumea teatrului românesc! Valentin Uritescu a murit Valentin Uritescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Marele actor s-a luptat cu boală cruntă timp de mai mulți ani. Valentin Uritescu a descoperit că […] The post Doliu în lumea teatrului



Doliu în lumea teatrului românesc! Valentin Uritescu a murit

Valentin Uritescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Marele actor s-a luptat cu boală cruntă timp de mai mulți ani. Valentin Uritescu a descoperit că […] The post Doliu în lumea teatrului românesc! Valentin Uritescu a murit appeared first on Cancan.

Doliu în lumea teatrului românesc! Valentin Uritescu a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat venit din Olanda a prezentat, la intrarea în ţară, un certificat de vaccinare digital, deşi nu a fost vaccinat anti-COVID-19. Datele au fost găsite introduse în sistemul naţional prin intermediul unui centru de vaccinare din

O tânără în vârstă de 26 de ani, medic rezident, a fost reţinută joi de poliţişti din Alba în dosarul penal în care este acuzată că a eliberat mai multe adeverinţe medicale de vaccinare

Un incendiu uriaş a devastat o localitate din nordul Californiei, la câteva ore după ce autorităţile le-au cerut locuitorilor să evacueze, odată cu apropierea focului, relatează

Mongolia va impune o interdicţie pe o perioadă de trei ani pentru vânarea marmotelor. Scopul este acela de a preveni răspândirea ciumei bubonice la oameni, spune Ministerul Mediului şi Turismului, care a făcut publică a ceastă

Reformele din justiţie încing din nou spiritele în coaliţie. Nemulţumirea lui Klaus Iohannis legată de tergiversarea desfiinţării SIIJ şi a modificării legilor justiţiei a stârnit reacţii aprinse în

Haosul s-a instalat joi în mai multe centre de vaccinare anti-COVID-19 din capitala statului Filipine, după ce mii de oameni s-au înghesuit în speranța că vor fi vaccinați înainte ca Manila să reintre în carantină pentru două săptămâni,

O fotografie cu un băiat pe o plajă din Turcia privind către un elicopter de salvare pe un cer acoperit de nori de fum a făcut înconjurul reţelelor sociale din Turcia, relatează The

În primele şase luni ale acestui an au fost înfiinţate cele mai multe companii comparativ cu aceleaşi perioade din ultimii ani, astfel că între lunile ianuarie şi iunie au fost deschise peste 79.700 de companii noi, cu 62% mai multe faţă de

În ultimii cinci ani, finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local al Devei pentru bisericile şi parohiile din municipiu au crescut de 10

Magazinele de tip discount sunt formatul offline din comerţul ali­mentar european care va creşte cel mai rapid în aceas­tă perioadă - în 2021 şi 2022 -, rit­mul anual fiind de 5,5%, arată o analiză a companiei de cer­cetare de piaţă IGD.

Raed Arafat a anunțat joi dacă România va mai trece printr-o carantinare totală ca în primul an de pandemie, din cauza valului 4 de coronavirus, provocat de varianta Delta extrem de

Argentinianul de 34 de ani va juca în Ligue 1, după ce a bifat 17 sezoane, practic, toată cariera sa la seniori, la

Un tânăr a fost surprins de camerele de filmat ale unui supermarket în timp ce folosește un deodorant de femei, apoi pune spray-ul la loc, pe raft, şi pleacă din magazin. Clipul, care a fost […] The post Viral pe Tik Tok. Tânăr, filmat

Carpathian Springs, compania care se ocupă de îmbutelierea brandului AQUA Carpatica, a lansat pe piaţa locală doza de 330 ml de apă minerală

La Londra, în 1948, la ”cea mai tare cursă din lume”, Cabrera, Richards și Gailly au arătat lumii că maratonul rămâne o probă fenomenală. Trei băieți de peste Atlantic au terminat în primii 10 Avea 13 ani, când ăl bătrân, Claro,

FCU Craiova s-a impus în deplasarea de la Clinceni, scor 2-1, și urcă pentru moment pe loc de play-off. Programul și rezultatele etapei cu numărul 4 din Liga 1 Prima repriză de la Clinceni a fost cea mai bună din mandatul lui Adrian Mutu la FCU

Sportul românesc a decăzut, iar fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice ne confirmă, încă o dată, această realitate. Totuşi, în Japonia, am obţinut un rezultat similar cu cel de la precedenta ediţie, în 2016, la Rio de

Italia, Turcia şi Grecia se luptă cu incendii devastatoare declanşate de temperaturile extrem de ridicate pe fondul unor dispute dacă neglijenţa guvernelor nu joacă cumva un rol în întreaga

Comoara imobiliară de 4 milioane de euro, mai exact, Casa de Cultură din Sfântul Gheorghe, a devenit motiv de scandal între primarul maghiar din localitate și sindicate. Edilul Antal Arpad vrea să treacă clădirea, care se află în patrimoniul

Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB S.A.), demarează, începând de luni, tratamente de deratizare şi dezinsecţie la toate unităţile de învăţământ