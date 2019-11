Doliu în lumea sportului! Un cunoscut boxer de 27 de ani a murit în timpul unui antrenament 09.11.2019

09.11.2019 Doliu în lumea sportului! Un cunoscut boxer de 27 de ani a murit în timpul unui antrenament Boxerul australian Dwight Ritchie s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, în timpul unui antrenament obișnuit. Sportivul a urcat în ring pentru a se pregăti pentru meciul cu Michael Zerafa, însă a pierit înaintea momentului mult așteptat.



Doliu în lumea sportului! Un cunoscut boxer de 27 de ani a murit în timpul unui antrenament

Boxerul australian Dwight Ritchie s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, în timpul unui antrenament obișnuit. Sportivul a urcat în ring pentru a se pregăti pentru meciul cu Michael Zerafa, însă a pierit înaintea momentului mult așteptat. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu l-au mai putut salva pe sportiv, […] The post Doliu în lumea sportului! Un cunoscut boxer de 27 de ani a murit în timpul unui antrenament appeared first on Cancan.ro.

Doliu în lumea sportului! Un cunoscut boxer de 27 de ani a murit în timpul unui antrenament

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Viorica Dăncilă a reuşit să inducă o stare de accentuată confuzie şi în tabăra israeliană şi în tabăra arabă. Doamna premier a spus clar că domnia-sa şi guvernul României vor muta ambasada la Ierusalim. Declaraţia a stârnit aplauzele

Salvatorii de la ISU deschid larg porţile pe 1 aprilie şi aşteaptă vizitatori. Manifestarea Ziua Porţilor deschise, prilejuită de sărbătorirea Zilei Inspectoratului Barbu Ştirbei include o serie de

Rasismul nu e permis de lege în ţara noastră, dar asta nu este de ajuns pentru a determina cetăţenii să gândească dincolo de culoarea sau înfăţişarea unei persoane. Poate că educaţia ar putea fi răspunsul, dar sistemul nu oferă soluţii

Orange anunţă că, la această oră, serviciile de voce, date, precum şi aplicaţiile funcţionează în parametri normali. În urmă cu câteva ore, compania anunţa că o parte dintre clienţi întâmpină dificultăţi în accesarea serviciilor de

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus, miercuri, o solicitare de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la 'subminarea intereselor economice şi strategice ale României' prin adoptarea

Comisia Europeană a recomandat marţi o serie de etape şi măsuri operaţionale, la nivel naţional şi la nivelul UE, menite să asigure un nivel ridicat de securitate cibernetică a reţelelor 5G care vor

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţi ai asociaţiilor militarilor în retragere şi în rezervă, cu care a discutat despre

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) susţine că proiectul Ministerului Justiţiei de modificare a Codurilor penale şi a Legii 78/2000 ar afecta în mod substanţial activitatea de urmărire penală

Simona Halep a confirmat prezența la turneul de la Madrid, cel mai important test înaintea Openului Franţei de la Roland Garros, unde va încerca să îşi apere trofeul cucerit anul trecut. Celor 51 de

Berbec Luna aceasta este despre lupte. Ai o mulţime de energie şi eşti gata să lupţi pentru toate lucrurile pe care ţi le doreşti şi pentru toate lucrurile în care crezi. Din fericire, luna aceasta vine

Cinci mari firme de închiriere auto au schimbat modul în care prezintă prețurile de închiriere ca urmare a apelului lansat de Comisia Europeană și de autoritățile de protecție a consumatorilor din UE.

Mercedes-Benz vrea să prindă o felie dintr-un segment cel puţin ciudat la acest moment: gaming la volan. Compania germană lansează o competiţie care are ca scop dezvoltarea de jocuri pentru viitoarele

La mai bine de 10 ani de la declinul masiv al pieţei auto din 2009, jucătorii din industrie revin asupra ideii de showroom de oraş şi caută să deschidă centre cât mai aproape de potenţialii

Bursa de la Bucureşti, catalogată încă piaţă de frontieră de agenţiile de evaluare financiară, a închis pe 27 martie la maximul de la începutul anului 2019, după o creştere de aproape 1% în şedinţa de miercuri, evoluţie susţinută de

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a confirmat prezența la turneul Premier Mandatory de la Madrid, cel mai important test înaintea tentativei de a-și apăra trofeul cucerit pe zgura de la Roland Garros. Turneul WTA de la Madrid se desfășoară

Naționala României a arătat slăbiciuni evidente în „dubla” din preliminariile pentru EURO 2020 cu Suedia (1-2) și cu Insulele Feroe (4-1), motiv pentru Helmuth Duckadam să-i ceară selecționerului Cosmin Contra să-l

Un bărbat din Bacău a lansat un atac neprevăzut asupra unui poliţist din Adjud. Agenţii veniţi să aplaneze un scandal într-un bloc au avut parte de o experienţă șocantă. Oamenii legii au fost sesizați prin 112 de către o femeie, în

Postul Kanal D anunță schimbări importante în grilă, începând din luna aprilie. Astfel, emisiunea „Vulturii de noapte”, prezentată de Victor Slav, Cătălin Cazacu și Giani Kiriță revine pe post, în timp ce Exatlon rămâne cu doar două

Un parlamentar USR acuză PSD că pregăteşte o ordonanţă de urgenţă prin care vrea să separe secțiile de votare pentru alegerile europarlamentare de cele pentru referendumul pe justiţie convocat de Președinte în data de 26 mai 2019.