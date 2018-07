Doliu în lumea sportului! Ellie Soutter, medaliată olimpică la tineret, a decedat la 18 ani 27.07.2018

27.07.2018 Doliu în lumea sportului! Ellie Soutter, medaliată olimpică la tineret, a decedat la 18 ani Ellie Soutter, o sportivă britanică medaliată la FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European) a decedat în ziua în care a împlinit 18 ani. Ellie Soutter era una dintre cele mai bune practicante de snowboard din Marea Britanie, dar a avut un



Doliu în lumea sportului! Ellie Soutter, medaliată olimpică la tineret, a decedat la 18 ani

Ellie Soutter, o sportivă britanică medaliată la FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European) a decedat în ziua în care a împlinit 18 ani. Ellie Soutter era una dintre cele mai bune practicante de snowboard din Marea Britanie, dar a avut un destin tragic. Comitetul Olimpic Britanic a anunţat că tânară a murit chiar în ziua […] The post Doliu în lumea sportului! Ellie Soutter, medaliată olimpică la tineret, a decedat la 18 ani appeared first on Cancan.ro.

Doliu în lumea sportului! Ellie Soutter, medaliată olimpică la tineret, a decedat la 18 ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

PNL şi USR sesizează Curtea Constituţională în legătură cu proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea CSM - legea 317/2004, au anunţat joi deputaţii Ioan Cupşa şi Stelian

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se va deplasa săptămâna viitoare în Coreea de Nord pentru a discuta despre planurile de denuclearizare a acestei ţări, potrivit cotidianului Financial Times (FT) de

Organizatorii festivalului Rock in Rio din Lisabona au anunţat joi modificări ale programului concertelor susţinute de Hailee Steinfeld, Ivete Sangalo şi Paulo Flores în ziua de sâmbătă, 30 iunie, ca urmare

Comisarul european Corina Creţu a postat pe contul de facebook fotografii de la întâlnirea pe care a avut-o cu unul dintre cei mai importanţi lideri ai Uniunii Europene. Citește mai

Conform Sky News, există mai multe victime, după ce un atac armat a avut loc la redacţia unui ziar din Maryland. Poliţia locală a declarat că există o operaţiune în

Un tânăr şofer român a murit pe o autostradă din Germania după ce autoutilitara pe care o conducea s-a izbiz violent de un

Selecţionata Columbiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, după ce a învins reprezentativa Senegalului cu scorul de 1-0 (0-0), la Samara, în ultimul lor meci din

European Broadcasting Union (EBU), organizaţia care difuzează concursul Eurovision, i-a prelungit postului public de televiziune din Israel calitatea de membru temporar până în luna decembrie, o etapă-cheie

Loto 6/49 din 28 iunie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 28 iunie 2018, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Horoscop 29 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de vineri. Horoscop 29 iunie BERBEC: Nu esti sigur ca e momentul potrivit pentru a celebra deja succesul, ci esti inca prudent. Parca nu te poti bucura

Filosoful Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, a fost operat joi la Spitalul Elias, intervenţia chirurgicală decurgând bine, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al unităţii medicale,

Selecţionata Belgiei a învins echipa Angliei cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, la Kaliningrad, şi a câştigat Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din

Tunisia a învins-o pe Panama cu 2-1, în duelul pentru stabilirea ocupantei locul 3 din grupa G. Nord-africanii au obținut astfel prima victorie după 40 de ani la un

Belgia a câștigat duelul cu Anglia din ultima etapă a grupelor Campionatului Mondial din Rusia, scor 1-0, și a terminat pe primul loc în grupă. Ambele formații s-au calificat în "optimi". Theodor Jumătate,

Trei mall-uri și un spital din orașul Samara din Rusia au fost evacuate din cauza amenințărilor cu bombă. The Mirror scrie că totul s-a întâmplat imediat după meciul dintre Columbia și Senegal, scor 1-0. Polițiștii au primit mai

În condiţiile în care atât premierul Viorica Dăncilă, cât şi alţi miniştri ai cabinetului au atras atenţia, în public, prin greşeli gramaticale şi de exprimare flagrante, guvernul a cumpărat,

Fiica unuia dintre cei mai vechi prieteni ai lui Liviu Dragnea a fost numită consul general al României la Torino. Citește mai

Programul meciurilor din optimi CM 2018. S-a încheiat faza grupelor de la Cupa Mondiale din Rusia. După o zi de pauză (vineri) intrăm în meciurile "care-pe-care" începând de sâmbătă, 30

Horoscop O viaţă ca de roman, dar, în orice caz, interviurile Orianei au fost şi sunt încă celebre, cele mai importante care au existat. Oriana, ca adolescentă, și-a însoțit tatăl în mișcarea de rezistență, în WW2. În anii 60’ şi

Autorităţile americane au anunţat, joi seară, că sunt 5 morţi şi mai mulţi răniţi, în urma unui atac armat la redacţia publicaţiei Capital Gazette din Annapolis, Maryland, conform