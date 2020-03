Doliu în lumea muzicii! Solistul unei trupe care a participat la ”Românii au talent” s-a sinucis 24.03.2020

Cătălin Caragea, solictul trupei "7 Klase" și-a pus capăt zilelor la vârsta de 22 de ani. Tânărul a fost găsit de anchetatori ștrangulat în locuința sa din Chișinău. Polițiștii din Republica Moldova au declarat că trupul



neînsuflețit al tânărului cântăreț nu avea urme de violență, prin urmare s-a confirmat sinuciderea acestuia.

