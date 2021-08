Doliu în lumea muzicii folk. Artistul Doru Stănculescu a murit la vârsta de 71 de ani 23.08.2021

Este doliu în lumea muzicii folk. Artistul Doru Stănculescu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Bărbatul a fost găsit fără suflare în propria sa locuință. Cântărețul Doru Stănculescu a fost găsit […] The post Doliu în lumea muzicii folk. Artistul Doru Stănculescu a murit la vârsta de 71 de ani appeared first on Cancan.

În semestrul I 2020 s-au construit în total 29.765 de locuințe noi, în creștere cu 2.561 de unități față de numărul înregistrat în același interval din 2019, arată datele centralizate de

Un accident rutier grav a avut loc vineri pe DN 4, în localitatea Valea Roşie, şi s-a soldat cu rănirea a cinci persone, după ce două autovehicule au intrat în coliziune. Una dintre victime, un tânăr, de 18 ani, aflat în stare gravă, a fost

Compania americană de biotehnologie Novavax a anunţat că a început în Regatul Unit un test clinic de ultimă fază al vaccinului său experimental împotriva COVID-19, notează AFP, potrivit Agerpres. Un număr de 10.000 de participanţi, cu vârste

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, apare într-o reclamă a unui local privat care organizează exclusiv parastase. În respectivul spot publicitar mai apare și unul dintre proprietarii afacerii, Bogdan Dumitru, scrie Adevărul. Localul în care

Carnaval de la Rio de Janeiro, care trebuia să aibă loc în februarie 2021, a fost amânat pentru o perioadă nedeterminată, au anunțat organizatorii, citați de BBC. Brazilia a fost una

Andrei Pădurean, coproprietar al producătorului de lenjerie intimă Uniconf, spune că există o mare problemă pentru producătorii locali în ceea ce priveşte globalizarea

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi, în general, mai mari decât cele normale în prima parte a lunii octombrie. În săptămâna 28.09.2020 – 05.10.2020,

Fratele lui Florin Salam, Nelu Stoian, a murit în urmă cu scurt timp. Bărbatul a fost răpus de coronavirus. Internat de două luni din cauza Covid-19, fratele lui Florin Salam s-a stins la spital. Familia i-a fost alături în tot acest timp și

Sorban Levente (UDMR), 40 de ani, primarul comunei Lugașu de Jos, județul Bihor, este acuzat de reprezentanţii PNL că mituieşte alegătorii cu bani publici. Edilul a ”mascat” o petrecere organizată pentru cuplurile longevive și

Jador a recunoscut că nu se uită la bani atunci când vine vorba de familia lui. Artistul i-a ajutat pe toți membrii familiei sale pentru a-și rezolva anumite probleme. A dat bani în stânga și-n dreapta! Cel mai mult l-a ajutat pe fratele său,

One Verdi Park, proiectul mixt de office cu locuinţe din zona Barbu Văcărescu din Capitală, se transformă într-un proiect rezidenţial, în condiţiile în care ambele turnuri vor fi de

Felix Dianu, de 45 de ani, din Târgu Cărbuneşti, a fost condamnat vineri la 19 ani și șase luni de închisoare cu executare pentru omor calificat de către Curtea de Apel Craiova. Cazul a fost denumit “Elodia 2“ deoarece trupul victimei

Cagliari - Lazio se joacă azi, de la 19:00, în etapa a 2-a din Serie A. Dacă trupa lui Răzvan Marin a debutat deja în noul sezon, Lazio se află în fața primului joc din actuala stagiune. Răzvan Marin l-a întâlnit, în prima etapă, pe Vlad

Casele de sondare Avangarde și CURS sunt singurii operatori acreditați de Biroul Electoral Central ca să facă exit-poll-uri la alegerile locale 2020 în cele 6 sectoare din Capitală. În rândurile de mai jos, veți afla informații noi despre acest

Situaţia în Tunari este una cu totul excepţională la aceste alegeri. La acest moment se aduc votanţi cu dubele şi maşini ce au numere de Bucureşti, Dâmboviţa şi Ialomiţa, ca în vremurile bune ale perioadei post-comuniste. Aţi crezut că

Preşedintele PSD, deputatul Marcel Ciolacu, a fost prezent la vot la ora 9.00, la Şcoala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano”, însoţit de câţiva colegi de partid din Buzău, informează Agerpres. Ciolacu a precizat că oamenii ar

Scriitorul şi filosoful Mihai Şora a anunţat că a votat la alegerile locale şi a postat o fotografie cu cartea de identitate unde sunt aplicate autocolantele. Mihai Şora, în vârstă de 103 ani, a publicat fotografia pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR, Dan Barna face un apel la mobilizare pentru participarea la vot: „Va fi o luptă care se va decide între un număr foarte mic de voturi, probabil niște sute sau maxim mii

Virusul ăsta care nu-i permite încă omenirii să găsească un vaccin împotriva lui, coronavirusul nu s-a injectat chiar el cu banalul antirabic, împotriva turbării. COVID ăsta e turbat, atacă şi în stânga,

Primarul din Făurei prins că transportă oameni la vot a fost reales ieri. Bărbatul s-a ales, totuși, cu dosar penal. Edilul în exerciţiu, Ionel Voinea, a fost reconfirmat în funcţie, după ce, în ziua votului, a fost prins de o patrulă de