Doliu în lumea fotbalului! Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis 25.02.2021

25.02.2021 Doliu în lumea fotbalului! Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis. Bărbatul a fost găsit spânzurat în apartamentul din Cluj-Napoca al mamei sale, pe 23 februarie. Momentan nu se știu motivele pentru care Sergiu Marian ar fi recurs […] The post Doliu în



Doliu în lumea fotbalului! Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis

Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis. Bărbatul a fost găsit spânzurat în apartamentul din Cluj-Napoca al mamei sale, pe 23 februarie. Momentan nu se știu motivele pentru care Sergiu Marian ar fi recurs […] The post Doliu în lumea fotbalului! Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis appeared first on Cancan.ro.

Doliu în lumea fotbalului! Sergiu Marian, fost fotbalist la CFR Cluj, s-a sinucis

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Românii au Talent domină audienţele în fiecare vineri seara, iar sezonul al 10-lea al celebrului show de divertisment continuă să ţină telespectatorii cu sufletul la gură. Galele live Românii au Talent (sezonul 10) se lasă aşteptate Momentan,

O deputată iraniana, proaspăt aleasa in Parlamentul de la Teheran, a decedat sambata din cauza coronavirusului. Agenția Irna a transmis această

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, în intervalul 2 - 30 martie

Pentru ei, persoana iubită va fi întodeauna cea mai importantă. Sunt trei zodii din toate cele 12 ale horoscopului care se remarcă a fi cei mai buni parteneri în cuplu. Printre ele, Fecioara, cel mai devotat nativ din

Flybe este prima companie care cada victima coronavirus. Compania aeriana a dat

Telekom România, unul dintre cei mai mari furnizori de comunicaţii fixe şi mobile, cu afaceri anuale de aproape 1 mld. euro, care este şi cel mai mare integrator de soluţii şi servicii IT&C de pe piaţa locală, va propune Ministerului Educaţiei

În încercarea de a opri răspândirea coronavirusului, spaniolii au luat decizia ca toate muzeele de stat din Madrid, inclusiv Prado şi Reina Sofia, să fie închise. Măsura intră în vigoare de astăzi, 12 martie, până la o dată care va fi

Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a validat astăzi, 12.03.2020, mandatele noilor decani, care vor intra în vigoare începând cu data de

Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Suediei, Ingemar Stenmark este considerat cel mai bun specialist al probelor de slalom şi slalom uriaş al tuturor timpurilor. Născut pe 18 martie 1956 în Joesjo, Stenmark a câştigat prima sa competiţie

Vicepremierul interimar Raluca Turcan a oferit o explicaţie bizară în ceea ce priveşte situaţia politică după ce partidul din care face parte l-a forţat pe Florin Cîţu să-şi depună mandatul cu o jumătate de oră înainte de votul de

Lionel Messi (32 de ani), jucătorul Barcelonei, are un nou card spectaculos în FIFA Ultimate Team. EA Sports a eliberat cardul pentru jucătorul lunii în Spania, iar alesul a fost decarul catalanilor. Cel mai probabil, fără Leo, Barca nu s-ar

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunţă că social-democraţii vor participa, vineri, la consultările cu partidele politice convocate de preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni şi că PSD nu va face nicio propunere de prim-ministru.

Conform ultimelor informații apărute în mass-media, un parlamentar român s-ar fi infectat cu coronavirus după ce a participat la o reuniune internațională. Potrivit Digi24, parlamentarul respectiv nu ar mai fi intrat în contact cu nicio persoană

Compania anunţă noi funcţii în aplicaţie, prin care îşi propune să asigure o comunicare mai eficientă între şoferi şi pasageri şi să contribuie la îmbarcări mai simple şi mai

Grupul de Comunicare Strategică a confirmat vineri existenţa a 70 de cazuri de coronavirus în România. Ultimele două cazuri de îmbolnăvire sunt confirmate în Mehedinți, fiind vorba de două persoane venite

Remix Global AD, compania de origine bulgară specializată în comercializarea online de articole de îmbrăcăminte şi accesorii „second hand“, estimează că anul acesta România va ajunge cea mai mare piaţă pentru grup, în condiţiile în

ISLANDA - ROMÂNIA // Cu două săptămâni înaintea improbabilului baraj cu Islanda, suprafaţa de joc protejată de prelată a făcut progrese notabile. Baraj Euro 2020: România – Islanda ar trebui să se joace pe 26 martie

Un punct major din legislaţia privind asigu­rările de răspundere civilă auto obligatorii- RCA - interzice asigurătorilor să recomande service-uri unde clienţii îşi pot duce maşinile pentru reparaţii în urma unei daune, cu toate că în alte

China a raportat sâmbătă doar 11 noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar pentru prima oară de la declanşarea epidemiei, acestea provin de la persoane venind din străinătate, relatează

Premierul britanic Boris Johnson a decis amânarea cu un an a alegerilor locale şi municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anunţat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi după ce