Doliu în lumea artistică. Nicolae, fratele lui Ion Dolănescu, a murit 29.08.2021

29.08.2021 Doliu în lumea artistică. Nicolae, fratele lui Ion Dolănescu, a murit Este doliu în familia Dolănescu. Nicolae, unul dintre frații marelui artist Ion Dolănescu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, pe pagina de Facebook Festivalul Național Ion Dolănescu. Doliu în […] The



Doliu în lumea artistică. Nicolae, fratele lui Ion Dolănescu, a murit

Este doliu în familia Dolănescu. Nicolae, unul dintre frații marelui artist Ion Dolănescu, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, pe pagina de Facebook Festivalul Național Ion Dolănescu. Doliu în […] The post Doliu în lumea artistică. Nicolae, fratele lui Ion Dolănescu, a murit appeared first on Cancan.

Doliu în lumea artistică. Nicolae, fratele lui Ion Dolănescu, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2086 de cazuri noi de infectare cu COVID din 25.797 de teste efectuate. Până astăzi, 1 octombrie, pe

Disputa dintre Brigitte și fiul ei Robert pare să ajungă la final. Fosta doamnă Năstase dă primele semne că vrea să îngroape securea războiului. Vedeta a scos o sumă fabuloasă din conturi pentru a face pace. CANCAN.RO vă prezintă, în

Miercuri, 7 octombrie (ora 19.00), Orchestra de Cameră Radio prezintă publicului primul său concert din noua stagiune (2020-2021) și propune un concert 100% BEETHOVEN, dedicat Anului Internațional

CFR Cluj, campioana României, s-a calificat în grupele Europa League, după victoria clară cu finlandezii de la KuPS, scor 3-1. Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, pare că a pus ochii pe un jucător de la KuPS, atacantul Rangel. Brazilianul a

BTDConstruct & Ambient SRL, o companie de construcţii din Bucureşti, deţinută de familia Dogaru, a câştigat licitaţia pentru a realiza lu­crările de structură ale proiectului Stejarii Residential Club II, con­tractul fiind sem­nat

În Suedia au fost raportate joi 752 de noi cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilanţ zilnic al infectărilor după luna iunie, relatează Agerpres. Numărul cazurilor de COVID-19 consemnate în Suedia de la începutul

Au trecut mai bine de 6 luni de la despărțirea Lidiei Buble de Răzvan Simion, iar astăzi, vedeta și-a pus fanii pe jar cu o fotografie pe care a postat-o în social media. Lidia Buble a stârnit numeroase controverse azi, în social media, după ce

Cu un autobuz vechi, ruginit și fără roți, nu poți ajunge prea departe, dar îi poți ajuta pe copiii dintr-o comunitate săracă să își urmeze visurile. Așa au gândit doi dascăli, Natalia Ginghina și

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1 Simona Halep va juca duminică în optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) Halep a dominat clar jocul în

Horoscopul zilei de 3 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Victor Gânsac, director general şi acţionar majoritar al SafeTech Innovations, companie româ­nească de securitate cibernetică, spune că în a doua jumătate a lunii octombrie societatea va majora capitalul social al companiei cu 20% prin emiterea

FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se întâlnesc de la ora 21:00 în Derby de România. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul și rezultatele

FCSB și Dinamo joacă azi, de la ora 21:00, în Derby de România, dar meciul va fi și un duel între fanii cele două mari rivale din Liga 1. Înfruntarea orgoliilor are loc și în afara terenului. Anamaria ( FCSB) și Ioana ( Dinamo) sunt două

Poliţia solicită sprijinul cetăţenilor pentru prinderea unui bărbat suspectat că a agresat sexual o femeie, în scara unui bloc din sectorul 6 al

Banca Națională a României a anunțat o nouă valoare pentru moneda europeană, în scădere față de ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de BNR, euro a scăzut astăzi cu 0.01%, ajungând

Povestea CarsX Garage a început în 2015, atunci când Lucian Pavel, absolvent de Inginerie Auto, a hotărât să-şi urmeze pasiunea pentru maşini, încurajat de familie şi prietenii cărora le-a modificat şi îmbunătăţit maşinile încă de la

Adrian Petre (22 de ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la Cosenza, în Serie B, pentru acest sezon. Vezi AICI toate detaliile despre meciul FCSB - Dinamo Mutarea a fost anunțată de ambele formații pe rețelele de socializare: #oficial #Petre

Biroul electoral al circumscripţiei electorale nr. 42 a Municipiului Bucureşti a hotărât vineri să-şi decline competenţa către Biroul Electoral Central (BEC) soluţionarea solicitărilor de renumărare a voturilor la Sectorul 1 şi Sectorul 5, au

Poliţiştii din Prahova au fost sesizaţi, sâmbătă dimineaţă, cu privire la faptul că pe DN 1B – Mizil un autoturism se află în afara părţii carosabile şi prezintă

Biroul Electoral Central a decis, vineri, să claseze cererile de renumărare și sesizările primite. Astfel de solicitări au fost depuse în urma alegerilor din sectorul 1 și din sectorul 5 al Capitalei. BEC