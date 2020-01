Doliu în biserica românească! Avea doar 35 de ani 11.01.2020

Preotul Daniel Lucian Cojocaru a murit la doar 35 de ani. Bărbatul, care a fost unul dintre cei mai apreciați preoți și profesori din județul Botoșani a aparținut de parohia din Viișoara. El a fost profesor...

Bancherul austriac Andreas Treichl, 66 de ani, preşedintele executiv al Erste Group, care controlează BCR, a doua cea mai mare bancă românească, a încasat în 2018 de la banca pe care o conduce o remuneraţie de peste 2,7 mil. euro brut, câştigul

Neregulile filmate în trafic de şoferi nu sunt luate în considerare obligatoriu de poliţişti, din cauza incoerenţei legislative. În schimb, există situaţii când agenţii de la Rutieră se autosesizează după publicarea unor astfel de

Dacian Cioloş a declarat luni seara că organizarea unui referendum odată cu alegerile parlamentare este una oportună, explicând ce-l determină să creadă acest lucru. El a mai precizat că nu a existat niciun fel de coabitare cu Dragnea în timpul

Luna aprilie va debuta cu frig. În prima săptămânăvom avea temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, dar şi un deficit de precipitaţii. Ulterior, temperaturile vor creşte şi se vor apropia de cele normale, dar deficitul de

Totdeauna m-am întrebat oare de ce anumite subiecte ajung să facă vâlvă în spațiul public și să preocupe uneori până la obsesie opinia publică, iar altele, nu. Nu cred că e nicio Mare Conspirație

Cum de reușesc o mână de politicieni să-și bată joc de milioane de oameni? Mă agasează întrebarea asta de când mă știu. Văzând ce se întâmplă în ultimele zile în România și Marea Britanie,

Un număr de 44 de companii din cele 87 listate la Bucureşti inten­ţionează să-şi remune­re­ze investitorii cu o parte din profitul net înregistrat în anul 2018 şi propun astfel acţionarilor dividende cu randamente cuprinse între aproape 1%

2019 este un an crucial pentru lupta politică, cu alegeri europarlamentare, referendum pe justiție și alegeri prezidențiale. Puține sunt domeniile în care temperamentul, punctele tari și cele slabe ale unui om se întrezăresc cu o asemenea

După 16 ani de victorii aproape totale din partea liderului turc, AKP pierde Ankara, după 25 de ani de dominare absolută. Dar înfrângerea din Istanbul are un efect şi mai puternic. Oraşul de pe Bosfor este unul dintre simbolurile principale ale

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, luni, că intenţionează să se înscrie în programul prin care ar putea primi bani de la stat pentru a-şi instala panouri fotovoltaice, deoarece are un acoperiş orientat către sud, poziţionare ideală

Deputatul din partea blocului ACUM Mihai Popuşoi spune că va fi regretabil dacă niciunul dintre deputaţi nu va răspunde invitaţiei la discuţii pe care a lansat-o pentru astăzi blocul ACUM. În acest caz, politicianul spune că ACUM îşi va

Gestul multor buzoieni de a smulge din pământ lalelele galbene care au înflorit de câteva zile în Parcul Crâng a stârnit o reacţie din partea viceprimarului Ionuţ Apostu, fost director la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Acesta a anunţat pe

O încurcătură la morga spitalului din Petroşani a făcut ca o familie să privegheze şi să înmormânteze apoi trupul altui bărbat decât cel al rudei

Marţi expiră termenul până la care senatorii din comisia juridică trebuia să dea un aviz asupra solicitării DNA de începere a urmăririi penale împotriva preşedintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de luare de mită. Cererea

V-aţi săturat cumva să auziţi despre BREXIT şi de non-deciziile ce marchează stilul politicii britanice? Sigur că da, e normal, s-a săturat toată

Alegerile prezidenţiale din Ucraina de duminică au adus în prim plan un rezultat neaşteptat la începutul cursei

Doi tineri, unul de 22 de ani şi celălalt de 25 de ani, condamnaţi la închisoare pentru că au violat, în urmă cu 5 ani, două tinere din Slobozia au fost prinşi în Germania, în urma unei cooperări

Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu, care în weekend s-a căsătorit cu senatorul PSD Claudiu Manda, a povestit ce planuri ale cu darul de nuntă, primit din artea celor mai mult de 500 de invitaţi care i-au fost

Primim fonduri europene, exportăm, atragem investiţii străine, cei care lucrează pe alte meleaguri trimit bani rudelor. În acelaşi timp, contribuim la bugetul UE şi importăm, iar multinaţionalele scot în

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.