Doi procurori cheie din România se retrag! Au luat decizia acum 10.02.2020

După ce au fost picați la concursul pentru posturile cheie din marile parchete, doi procurori au ales să se retragă din funcțiile interimare pe care le dețin în acest moment.



După ce au fost picați la concursul pentru posturile cheie din marile parchete, doi procurori au ales să se retragă din funcțiile interimare pe care le dețin în acest moment. Mai multe detalii AICI. The post Doi procurori cheie din România se retrag! Au luat decizia acum appeared first on Cancan.ro.

Pe 2 aprilie, în Via Passo Buole, din Torino, o româncă în vârstă de 20 de ani, a fost spulberată de o mașină cgiar pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul accidentului. Pe baza declarațiilor martorilor, polițiștii au aflat

Papa Francisc va oficia un tradiţional ritual pre-pascal în cadrul căruia suveranul pontif va spăla picioarele unor deţinuţi dintr-o închisoare aflată în apropiere de Roma, au anunţat miercuri reprezentanţi ai Vaticanului. Ritual

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri seara la Digi 24 că decizia Înaltei Curţi de a admite contestaţia depusă de Kovesi cu privire la controlul judiciar a venit ca o a treia invalidare, posibil decisivă, a atacurilor „secţiei

„Ford Puma va fi un model puternic, este un model important pentru România şi va avea un impact asupra uzinei din Craiova. Suntem mulţumiţi de echipa de acolo şi de re­zul­tatele obţinute cu

Electrica, firmă la care statul continuă să fie cel mai important acţionar, nu a profitat de liberalizarea completă a pieţei de energie, poziţia de lider fiindu-i suflată de italienii de la

Romana Draşovean (48 de ani), şef lucrări la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu din Galaţi, a încheiat recent un studiu bibliografic al unor cercetări ştiinţifice reprezentantive la nivel mondial legat de efectele radiaţiilor radio emise de

Polițiștii și inspectorii școlari din Teleorman fac anchete într-un liceu din Alexandria, județul Teleorman, după ce mama unui elev a reclamat că fiul ei i-a spus că patru colegi l-au supus unor perversiuni sexuale în incinta școlii. Mama unui

Un secretar de stat de la Ministerul Brexitului, Chris Heaton-Harris, a demisionat, în dezacord cu cererea Theresei May a unei noi amânări a ieşirii Uniunii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), prevăzută iniţial la 29 martie, relatează

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în prezent nu sunt semnalate evenimente rutiere care să impună restricţii de circulaţie pe drumurile naţionale sau pe autostrăzi. Pe A2, traficul este deviat între

Putem să ne facem că ziua de ieri n-ar fi existat şi nici că s-ar fi auzit cum au pocnit palmele succesive, avertismentele şi somaţaiile de tip ultimativ adresate Guvernului şi Parlamentului României, scrie Cristian Unteanu pe blogul său de pe

Poliţiştii de frontieră din Calafat au fost cei care au descoperit armele în microbuzul cetăţeanului bulgar armele. În patru colete erau ascunse 69 de pistoale cu gaze şi 6 arme cu aer comprimat. Şoferul a susţinut în faţa poliţiştilor că

Un bărbat de 56 de ani a fost găsit mort în propria casă, în comuna Ciorescu, municipiul Chişinău. Poliţia precizează că e vorba de un omor şi că a reţinut un suspect: un bărbat de 43 de ani, care-şi recunoscut vina. Victima şi agresorul

Cancerul de col uterin ar putea fi eradicat în 30 de ani, arată un studiu recent făcut de cercetătorii scoţieni, care spun că vaccinarea contra virusului HPV a fetelor cu vârste de 12 - 13 ani a condus la reducerea dramatică a incidenţei

De mai multe săptămâni auzim un nou discurs, care se insinuează treptat în spaţiul public - acela că viitoarele alegeri vor forţa românii să se pronunţe cu privire la apropierea de Europa sau de America. Că diversele forţe politice sunt

Fostul acţionar Dinamo Bucureşti Cristian Borcea a depus o nouă cerere de eliberare condiţionată, Judecătoria Sectorului 5 stabilind termen de judecată pentru 10 aprilie. Omul de afaceri este încarcerat la Penitenciarul Rahova, după ce a fost

Beatrice Rancea este o apreciată realizatoare, regizoare de spectacole în special de operă şi balet, aplaudate în ţară şi chiar în străinătate. A fost nevasta actorului de vârf Claudiu Bleonţ şi,

Renault a blocat miercuri pensia fostului director general Carlos Ghosn, după ce ancheta internă a producătorului auto francez a identificat "practici suspecte şi ascunse" ale celui care era odată un erou al

Manchester City, campioana en titre, a revenit pe primul loc în Premier League, în urma victoriei cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Cardiff City, pe Etihad Stadium, miercuri seara, într-o partidă din etapa

Ministerul Finanţelor a încasat joi fonduri în valoare de 3 miliarde de euro aferente emisiunii de euroobligaţiuni lansate în 27 martie pe pieţele internaţionale iar suma va consolida rezerva existentă

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține joi, ora 14:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni. ANTENA