Doi pacienţi cu Covid-19 au murit în timp ce aşteptau un loc liber la ATI, la Craiova 19.03.2021

19.03.2021 Doi pacienţi cu Covid-19 au murit în timp ce aşteptau un loc liber la ATI, la Craiova Două persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 au murit una după cealaltă, în timp ce așteptau să se elibereze un loc la ATI Craiova. Reprezentanții spitalului spun că nu mai sunt locuri, iar bolnavii sunt trecuți […] The post Doi pacienţi



Doi pacienţi cu Covid-19 au murit în timp ce aşteptau un loc liber la ATI, la Craiova

Două persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 au murit una după cealaltă, în timp ce așteptau să se elibereze un loc la ATI Craiova. Reprezentanții spitalului spun că nu mai sunt locuri, iar bolnavii sunt trecuți […] The post Doi pacienţi cu Covid-19 au murit în timp ce aşteptau un loc liber la ATI, la Craiova appeared first on Cancan.

Doi pacienţi cu Covid-19 au murit în timp ce aşteptau un loc liber la ATI, la Craiova

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UEFA a decis suspendarea meciurilor echipelor naţionale programate în luna iunie, atunci când România trebuia să joace cu Islanda în play-off-ul Ligii Naţiunilor, în lupta de calificare la EURO 2021. Anunțul

Tragedie în Vama Nădlac! O femeie a decedat în timp ce aștepta să pătrundă pe teritoriul României. Femeia se afla într-un microbuz cu oamenii care urmau să fie trimiși în zona de carantină, sub escortă. A coborât din microbuz, a ajuns la

Coronavirusul a ajuns și pe portavionul USS Theodore Roosevelt, al patrulea transportator de aeronave nucleare din clasa Nimitz al Marinei americane. Cel puțin 70 de militari au fost infectați cu COVID-19, iar comandantul cere insistent superiorilor

Toţi austriecii vor trebui să poarte măşti când sunt la cumpărături, a anunţat luni guvernul austriac, în cadrul celor mai recente măsuri destinate luptei împotriva noului

Epidemia din cauza coronavirusului a cauzat 743 de decese în cursul ultimelor 24 de ore în Statele Unite, bilanţul total ajungând la 3.603, a anunţat miercuri Centrul pentru controlul şi prevenţia bolilor

O femeie de 45 de ani, din Târgu Neamț, este al 86-lea caz de deces din cauza coronavirusului în România, anunță, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit GCS, femeia de 45 de ani, din

FCSB ar putea rămâne în perioada următoare fără doi dintre cei mai importanți jucători. Nu numai Florinel Coman e urmărit de cluburi din alte campionate, există interes și pentru celălalt tânăr bine cotat, Dennis Man (21 de

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

Coreea de Nord nu numără niciun caz de contaminare cu noul coronavirus, dă asigurări un oficial de rang înalt în domeniul Sănătăţii, la Phenian, în contextul în care unele state se îndoiesc de absenţa contaminării în această ţară, care

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care angajaţii din învăţământ vor beneficia de zile libere pentru a sărbători Vinerea Mare, prima şi a doua zi de Paşti, precum şi prima şi a doua zi de Rusalii, în funcţie de data

Multă lume este îngrijorată de posibila perturbare a aprovizionării cu alimente în săptămânile ce urmează. Un semnal de atenționare este tras de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din

Primăria Capitalei anunţă că sprijină primăriile de sector care au nevoie de ajutor în lupta contra coronavirusului. Prin Compania Municipală Eco Igienizare şi prin Compania Municipală Parcuri şi

În contextul actual, datorat stării de urgenƫă, există o adevărată efervescenƫă legislativă, constând în măsuri care să sprijine mediul antreprenorial şi nu numai. Iată mai jos patru dintre ultimele măsuri luate de autorităƫi, la nivel

În condițiile în care cotațiile de pe piețele financiare au scăzut destul de abrupt în ultima perioadă, pe fondul incertitudinilor provocate de pandemie, și plasamentele fondurilor de pensii

Chiar şi în perioada de criză fără precedent pe care o traversează România, Parlamentul şi Guvernul nu reuşesc să aibă o viziune unitară asupra deciziilor de luat şi a modului în care acestea se cuvine a fi legiferate, ceea ce, din păcate,

O relaţie onestă, de prietenie, chiar, cu doctorul tău ajută surprinzător de mult în diagnosticarea şi tratamentul pe care acesta urmează să ţi le sugereze. Însă, chiar şi atunci când încerci să ascunzi unele lucruri, doctorul le

EximAsig, compania de asigurări-reasigurări al cărei acţionar majoritar este EximBank, şi-a propus ca obiectiv general creşterea prezenţei pe segmentul de retail prin exploatarea la maximum a tuturor canalelor de distribuţie, potrivit

Întrebări arzătoare care frământă populaţia pe timp de pandemie îşi găsesc răspuns de la specialişti. Pot fi infectat cu coronavirus dacă nu am simptome? Este spirtul de folos în dezinfectare? Este clorochina un medicament

O veste proastă. În plină pandemie de coronavirus, numărul crimelor a crescut în Republica Moldova, conform publika.md. Datele Inspectoratului General al Poliţiei a arată că în perioada 16-31 martie 2020, după ce autorităţile din Republica

Orca este uşor de recunoscut graţie dimensiunilor sale şi a combinaţiei de alb şi negru. Acest mamifer marin, extrem de inteligent, poate atinge 10 metri lungime şi o greutate de circa 7