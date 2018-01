Doi asasini slovaci căutaţi pentru dublă crimă în Cehia, capturaţi de poliţiştii ieşeni 23.01.2018

Doi slovaci, autori ai unei duble crime comise cu două săptămâni în urmă în Cehia, au fost reţinuţi de către poliţiştii ieşeni în urma unei descinderi fulger efectuată într-una din pensiunile din localitatea Miroslava, judeţul Iaşi. Cei doi erau daţi în urmărire internaţională şi vor fi deferiţi autorităţilor din Cehia unde urmează să dea socoteală pentru fapta comisă.

