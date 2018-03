Dodon, îngrijorat că tratatul de frontieră moldo-român încă nu a fost semnat: Nu este un semnal bun 21.03.2018

21.03.2018 Dodon, îngrijorat că tratatul de frontieră moldo-român încă nu a fost semnat: Nu este un semnal bun Igor Dodon afirmă că nu este un semnal bun faptul că tratatul de frontieră dintre România şi Republica Moldova încă nu a fost semnat. Şeful statului e de părere că România nu vrea să recunoască statalitatea Republicii



Igor Dodon afirmă că nu este un semnal bun faptul că tratatul de frontieră dintre România şi Republica Moldova încă nu a fost semnat. Şeful statului e de părere că România nu vrea să recunoască statalitatea Republicii Moldova.

