Dodon, criticat de Krasnoselskii pentru acţiuni inconsecvente cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean: Nu văd nimic prorus în el 23.03.2018

23.03.2018 Dodon, criticat de Krasnoselskii pentru acţiuni inconsecvente cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean: Nu văd nimic prorus în el Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a declarat că Igor Dodon este un interlocutor interesant, însă l-a criticat pe şeful statului pentru afirmaţiile sale inconsecvente privind soluţionarea conflictului



Dodon, criticat de Krasnoselskii pentru acţiuni inconsecvente cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean: Nu văd nimic prorus în el

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a declarat că Igor Dodon este un interlocutor interesant, însă l-a criticat pe şeful statului pentru afirmaţiile sale inconsecvente privind soluţionarea conflictului transnistrean.

Dodon, criticat de Krasnoselskii pentru acţiuni inconsecvente cu privire la soluţionarea conflictului transnistrean: Nu văd nimic prorus în el

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Minerale de pe toate continentele, rubine, safire, smaralde, topaze, se vor număra printre mărţişoarele care vor putea fi admirate la Târgul de Mărţişor care va fi deschis de vineri până pe 4

"Nu cred ca am devenit mai frumoasa. Sunt aceeasi Samantha de cand cantaream 137 de kilograme. Am acelasi zambet si aceeasi bricheta. Diferenta? Sunt ceva mai sanatoasa si, in sfarsit, pot

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut în ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unităţi, reiese din datele publicate

Astăzi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finală din Europa League. Cele mai importante meciuri sunt: AC Milan - Arsenal, Atletico - Lokomotiv Moscova și Lazio - Dinamo Kiev. Iată tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev; Leipzig -

Pep Guardiola (47 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Manchester City până în 2021, pentru suma record de 22 de milioane de euro pe sezon. Șeicii lui Manchester City nu vor să îl piardă pe antrenorul spaniol. Curtat

Cine ar putea sa-i ia locul Codrutei Kovesi la conducerea DNA. Laura Codruța Kovesi, procurorul şef al DNA, ar putea fi înlocuită, în cazul în care președintele ar da curs cererii de revocare formulată de ministrul Justiției, de unul dintre cei

Un elev din clasa a 9-a de la un liceu din Galaţi a ajuns la spital cu arsuri pe mâini şi abdomen în urma unui experiment nereuşit. Citește mai

Un vin spumant din România a obținut o importantă medalie la concursul Berliner Wein Trophy. Citește mai

Internetul este un spațiu atât de vast, încât nimeni nu poate să surprindă toate ciudățenile sale. Oamenii care folosesc această minunată tehnologie lasă în urma lor urme memorabile, fotografii care mai de care mai haioase sau mai pline de

Poliţiştii de la Investigaţii Criminale au prins un bărbat pe numele căruia a fost eliberat un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Germania. Tânărul de 23 de ani din Bălceşti, judeţul Vâlcea, se ascundea într-un

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, s-a întâlnit, vineri, cu principesa Margareta, cea care deţine şi titlul de Custode al Coroeanei române, precum şi cu principele Radu. Dăncilă a anunţat că a discutat cu cei doi despre cooperarea cu

Un atelier de creaţie unde copiii vor confecţiona felicitări, mărţişoare şi decoraţiuni pentru Dtagobete şi Mărţişor are loc sâmbătă, 24 februarie, începând cu ora 9.30, în foaierul sălii de spectacole Barbu

Energizer este un brand recunoscut, în principal, pentru bateriile şi accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat şi o gamă de smartphone-uri, distribuită în România prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde

Un bărbat de 61 de ani din Vaslui a fost arestat vineri, 23 februarie, de judecătorii Tribunalului Vaslui sub acuzaţia de trafic de droguri de risc şi introducerea în ţară de droguri de risc. După gratii a ajuns şi fiica acestuia în vârstă de

Un vârstnic de 89 de ani a scăpat cu viaţă dintr-un accident feroviar. Victima a fost adusă, însă, în stare gravă, la

Un sondaj realizat de BNR privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei arată că instituţiile de credit au menţinut constante standardele de creditare pentru împrumuturile destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate

După publicarea raportului prin care cere revocarea procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-au putea alege cu acuzaţii de natură penală pentru că, pe lângă raport, a ataşat şi o serie de documente

Raportul privind activitatea managerială de la Direcţia Naţională Anticorupţie, care cuprinde propunerea ministrului Justiţiei de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost înregistrată

Vremea va fi deosebit de rece în acest sfârşit de săptămână, cu valori termice negative atât minime, cât şi maxime, la nivelul întregii ţări, a declarat, vineri,

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat, pentru MEDIAFAX, că preşedintele nu poate fi obligat să revoce un procuror, în contextul discuţiilor legate de faptul că legea privind statutul magistraţilor este