Document | Adresa trimisă la BEC care arată că la Sectorul 1 s-au găsit în urnă mai multe buletine de vot decât persoane care au semnat pe liste 30.09.2020

30.09.2020 Document | Adresa trimisă la BEC care arată că la Sectorul 1 s-au găsit în urnă mai multe buletine de vot decât persoane care au semnat pe liste Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu, a trimis o adresă către Biroul Electoral Central, prin care informează că „au fost identificate în urna de voturi mai multe buletine de vot decât persoane ce apar



Document | Adresa trimisă la BEC care arată că la Sectorul 1 s-au găsit în urnă mai multe buletine de vot decât persoane care au semnat pe liste

Președintele Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu, a trimis o adresă către Biroul Electoral Central, prin care informează că „au fost identificate în urna de voturi mai multe buletine de vot decât persoane ce apar pe lista de semnături”, potrivit Hotnews, care prezintă documentul. UPDATE 17:00 BEC a amânat pentru mâine, 30 septembrie, […]

Document | Adresa trimisă la BEC care arată că la Sectorul 1 s-au găsit în urnă mai multe buletine de vot decât persoane care au semnat pe liste

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Naţionala de fotbal a Moldovei a ajuns pe ultimul loc în grupa H a preliminariilor Campionatului European din 2020. Asta după ce echipa antrenată de Semen Altman a cedat cu 0-1 pe terenul Andorrei, care a obţinut prima victorie din istorie în

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că se conturează un guvern liberal monocolor, dar precizează că Uniunea nu îi va acorda un cec în alb lui Ludovic Orban. "Se conturează un guvern

Preţurile petrolului a crescut, vineri, cu peste 2% după ce o navă petrolieră a fost atacată în Marea Roşie, în apropiere de Arabia Saudită, transmite

Buzoienii sunt aşteptaţi de luni la Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei să depună cererile pentru ajutoarele la încălzire. Persoanele cu venituri modeste vor primi o subvenţie de la stat care să acopere o parte din cheltuielile cu

Potrivit cercetătorilor din cadrul Harvard Business School, un sfat din partea angajatorului către angajaţi este mult mai util decât clasicul feedback, atunci când vine vorba despre îmbunătăţirea performanţei acestora, scrie

Operaţiune antidrog de amploare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa. poliţiştii au confiscat 20 de kilograme de heroină, cu o valoare pe piaţă de 1,5 milioane de

Actriţa americană Jane Fonda a fost arestată la Washington D.C., în faţa Capitoliului, în timpul unui protest împotriva încălzirii globale. ''Poliţia a arestat 16 persoane pentru că au participat

Gigi Becali a fost în prim-plan sâmbătă, la nunta fiicei sale, Teodora, cu Theodor Mihai Mincu, zis și „Prințișorul de Dobroești”. Patronul FCSB a fost pentru prima dată socru mic și i-a făcut toate poftele fetei sale. După ce a

Senatorul UDMR Cseke Atilla a dezminţit informaţia cum că UDMR i-ar fi impus liderului PNL Ludovic Orban ca în schimbul susţinerii noului guvern să se renunţe la o eventuală modificare a legislaţiei electorale astfel încât primarii să fie

Joi, 17 şi vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, în Sala Mare a Ateneului Român, Orchestra simfonicăa Filarmonicii "George Enescu", condusă de Alexander Walker, va avea în program oratoriul "Visul lui Gerontius" de Edward Elgar. Corul Filarmonicii

♦ Brandul Softronic s-a construit cu două ingrediente de bază: intrarea pe o nişă specializată - construcţia de locomotive cu tracţiune mare - şi resursa umană ♦ „Vrem să obţinem certificare europeană totală, avem autorizaţii în

Dacă, atunci când ai nevoie de un obiect anume din casă, pierzi o grămadă de timp ca să-l găseşti, înseamnă că e timpul să faci ordine şi să arunci o parte din lucrurile inutile care

Instanţa supremă a admis o cerere formulată de Elena Udrea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a unui articol din Codul de procedură penală, în cadrul unei

Dezvoltatorul de soluţii IT MHP Consulting, parte a gigantului german Porsche, continuă extinderea în regiunea de vest a ţării şi inaugurează un birou în Timişoara, la cinci ani după deschiderea unităţii din Cluj-Napoca, unde lucrează peste

Site-ul auto-bild.ro publică astăzi primele imagini reale cu noul model Volkswagen, Golf 8. Pozele au fost realizate chiar la ieșirea din fabrică a primelor unități și au fost dezvăluite cu două săptămâni înaintea lansării

Cancerul colorectal (CCR) se află pe locul 3 în topul patologiilor maligne diagnosticate (1,36 milioane de cazuri noi anual) şi pe locul 2 ca mortalitate prin patologie malignă pentru ambele sexe. Dar, dacă este descoperit în primă fază, 90% din

Brazilienii și argentinienii sporeau firma Ligii 1. În urmă cu nouă ani, competiția conținea fotbaliști dintre cei mai buni rulați în România de la Revoluție încoace: Adailton, Wesley, Junior Moraes, Spadacio. Acum nu mai pot fi aduși,

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Judecătorii ieşeni au condamnat un bărbat care a comis o faptă de distrugere după ce a lăsat 80 de vaci să intre într-un lan de porumb, pe care l-au

BVB avea la 30 septembrie 1.754 de acţionari, cu nouă mai puţin faţă de finalul lunii