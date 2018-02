Dobânda cheie ar putea ajunge la 3%, până la finele anului 08.02.2018

Banca Națională a României ar putea mări dobânda cheie de patru sau cinci ori anul acesta, astfel încât ea să atingă nivelul de 3%, este de părere, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale. Declarația bancherului, vine în contextul în care, chiar ieri, BNR a decis majorarea dobânzii de referință de la 2% la 2,25%, […] Post-ul Dobânda cheie ar putea ajunge la 3%, până la finele anului apare prima dată în Libertatea.ro.

