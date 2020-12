Doar trei sectoare au adus un plus în economie în primele nouă luni din an, ţinând PIB-ul cu capul la suprafaţă în 2020: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combater 09.12.2020

09.12.2020 Doar trei sectoare au adus un plus în economie în primele nouă luni din an, ţinând PIB-ul cu capul la suprafaţă în 2020: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combater Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere în primele nouă luni din an de 5,1%, a reconfirmat marţi Institutul Naţional de Statistică. Au scăzut agricultura, industria şi comerţul (pe partea de formare a PIB), în vreme ce construcţiile şi



Doar trei sectoare au adus un plus în economie în primele nouă luni din an, ţinând PIB-ul cu capul la suprafaţă în 2020: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combater

Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere în primele nouă luni din an de 5,1%, a reconfirmat marţi Institutul Naţional de Statistică. Au scăzut agricultura, industria şi comerţul (pe partea de formare a PIB), în vreme ce construcţiile şi IT au fost pe plus şi au mai atenuat puţin căderea.

Doar trei sectoare au adus un plus în economie în primele nouă luni din an, ţinând PIB-ul cu capul la suprafaţă în 2020: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combaterea COVID – 19

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Loteria Română anunţă lansarea unui nou produs, lozul răzuibil "1.000.000 lei cash", prin care se pot câştiga premii între 10 lei şi un milion de lei. Noul loz cuprinde trei zone de câştig, la care

City Insurance şi Euroins, liderii absoluţi pe segmentul asigurărilor obligatorii auto (RCA), au înregistrat cumulat o valoare a primelor brute subscrise de circa 1,99 mld. lei, în creştere cu 31% în primele nouă luni din 2019 comparativ cu

Italia, este in acest moment tara in care traiesc cei mai multi romani. Acestia au plecat sa munceasca in Italia pentru a putea avea parte de un viitor cat mai bun din punct de vedere financiar. Unii dintre cei care au ales sa plece in Italia

Românii au cheltuit cel mai mult, în medie 800 de lei, pentru achiziţionarea de televizoare şi produse electronice, cu ocazia Black Friday 2019, iar o treime dintre utilizatorii de Internet şi-au folosit economiile pentru evenimentul reducerilor,

Peste 40 de tranzacţii im­por­tante s-au semnat în 2019 pe piaţa din România, va­loarea cumulată a aces­to­ra depăşind 2 mld. euro, conform cal­cu­lelor ZF pe baza datelor din

Analiza evoluţiei economiei şi a sectoarelor prin studiul firmelor dominante dintr-un anumit sector de activitate, aşa-numitele companii-noduri, ar putea fi introdusă în programa şcolară a Academiei de Studii Economice, a afirmat Dumitru Miron,

Un nou incident a avut loc în această seară la noul mall din Sibiu, deschis la jumătatea lunii noiembrie. O mașină din parcarea subterană a luat foc, miercuri, iar trei echipaje de pompieri și autospeciale de stingere se află la fața locului.

Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marţi, de Tribunalul Bucureşti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV. În acelaşi dosar, fosta şefă a Consiliului Naţional al

Starul de la FC Barcelona, Lionel Messi, 32 de ani, are în orașul natal Rosario din Argentina un circuit turistic, care trece prin locurile emblematice unde a copilărit starul mondial al fotbalului. Astfel, ”Circuitul Messi” din Rosario le

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care prevede abrogarea recursului compensatoriu, adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional pe 4

Echipa de fotbal FC Viitorul a anunţat pe site-ul său oficial că, în cadrul stagiului de pregătire din Antalya, programat în perioada 10-25 ianuarie, va disputa mai multe partide amicale,

Premier League 2019/2020 a ajuns în unul dintre cele mai interesante puncte ale sezonului: Boxing Day, etapa tradițională de Crăciun care, de obicei, oferă multe indicii privind viitoarea campioană din luna mai.

Mirel Rădoi a făcut bilanţul lui 2019, an pe care îl consideră perfect şi a numit principiile după care se va ghida în 2020, când va debuta ca selecţioner al echipei naţionale „mari” a

Comitetul olimpic rus este încrezător că Rusia va participa sub steag propriu la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, confirmând că excluderea de la marile competiţii sportive internaţionale, din

Cei opt copii ai familiei Găman, pe care Armata Română a vrut să-i evacueze, acum o săptămână, din cazarma dezafectată unde locuiesc de șase luni, își doresc de Crăciun, ca mulți alți copii, haine și dulciuri. Cel mai important pentru ei,

Adeplast, producătorul român de materiale de construcţii, cu 11 fabrici în portofoliu, va fi preluat de grupul elveţian Sika după ce „acţionarii Adeplast SA au decis să vândă societatea către grupul

Restras din activitatea fotbalistică în urmă cu cinci ani și jumătate, Cristi Chivu, 39 de ani, va reveni pe terenul de fotbal. Cristi Chivu va participa, în vara anului viitor, la un meci de adio al fostului internaţional olandez Wesley Sneijder,

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost lovit în această seară, în jurul orei 19:00, pe o trecere de pietoni din Sfântu

„Am început în 2012, într-o încăpere la parterul blocului unde locuiam, cu o maşină de cusut, o masă de blat pentru croit şi drumuri în căutarea lânii. Am făcut un magazin online, o pagină de Facebook şi uşor comenzile au început să

Un accident rutier s-a produs, joi, pe DN 7, în judeţul Sibiu, fiind implicate două autoturisme în care se aflau 7 persoane. Două persoane au murit, iar trei au fost rănite, dar sunt conştiente. Traficul rutier este complet