Doar şase din cele douăzeci de zone ale Capitalei au mai avut în aprilie preţuri în creştere la apartamentele vechi cu trei camere 06.05.2022

Preţurile apartamentelor vechi cu trei camere din Capitală au crescut, în medie, la nivelul lunii aprilie 2022 cu 450 de euro sau 0,4% faţă de martie, la 107.650 de euro, potrivit Indexului Imobiliar ZF realizat alături de compania de consultanţă imobiliară SVN România.

