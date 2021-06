Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România. Unul dintre concepte e local 10.06.2021

10.06.2021 Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România. Unul dintre concepte e local Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România, iar unul dintre aceste nume este chiar 5 to go, un concept local ce îşi face loc în clasament pe poziţia a



Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România. Unul dintre concepte e local

Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România, iar unul dintre aceste nume este chiar 5 to go, un concept local ce îşi face loc în clasament pe poziţia a 12-a.

Doar cinci dintre cele mai extinse lanţuri de cafenele din Europa sunt prezente în România. Unul dintre concepte e local

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Nicole Scherzinger, cântăreața americană care a împlinit recent 42 de ani, iubește sportul. Și sportivii. După ce a avut o relație de aproape 7 ani cu pilotul englez de Formula 1 Lewis Hamilton, solista născută în Hawaii și-a găsit alinarea

Institutul Cultural Român neagă acuzaţiile făcute de secretarul de stat Liviu Brătescu şi Radu Carp, membru în Consiliul de Administraţie din partea PNL, referitoare la transparenţă şi presupuse nereguli în cadrul

On Time Agenda, o aplicaţie pentru gestiunea programărilor pentru furnizorii de servicii - de la medici până la saloanele de frumuseţe - are în plan să ia o nouă finanţare, de aproximativ 100.000 de euro, pentru a-şi majora

Peste 200 de cercetători spun că oamenii se infectează cu COVID-19 întrucât acesta circulă prin aer. Din acest motiv ei cer revizuirea recomandărilor transmise de Organizaţia Mondială a

Cel puţin 14 zile de aici încolo niciun angajat nu se va mai întoarce la lucru în fabrica amintită. Oamenii vor sta în izolare, iar în acest interval se va face şi dezinfectarea spaţiilor de producţie şi a

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am

Cu siguranță nu există persoană care să nu fi mâncat măcar o dată o pungă delicioasă de pufuleți. Considerați, inițial, inofensivi și slabi în calorii, aceștia sunt consumați, adesea, chiar și de către femeile care urmează o dietă

După ce o asistentă medicală din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Zătreni – Vâlcea a fost depistată pozitiv la testul pentru SARS – CoV2, s-a aflat că o treime dintre pacienţi au fost contaminaţi cu noul

Românii cheltuie anual 150-180 de milioane de euro pe achiziţia a circa 600.000 de biciclete noi, arată calculele ZF pe baza informaţiilor din

După patru meciuri în play-off fără victorie, Gigi Becali, patronul FCSB, se gândește să renunțe azi la antrenorul Bogdan Argeș Vintilă. „Secundul” Mihai Pintilii ar urma să pregătească echipa până la finalul sezonului. Deși Gigi

Hidrologii au emis, luni, noi avertizări Cod portocaliu de inundaţii, valabile în bazine hidrografice din judeţele Hunedoara şi Argeş, valabile în următoarele ore. Conform Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA),

În proximitatea lăcaşului de cult din centrul municipiului Focşani se va ridica un sediu administrativ cu patru

În luna iunie au fost înregistrate peste 1,2 milioane de aplicări pentru locuri de muncă pe o platformă de recrutare online. Cifra este cu 35% mai mare față de aceeași perioadă din 2019, transmite

Vinicius, atacantul lui Real Madrid, este marele favorit la următoarea confruntarea din FIFA 20 Summer Heat. Brazilianul Realului se înfruntă”cu atacantul celor de la Granada, Darwin Machis. Amândoi fotbaliști au primit carduri bune, de 92 OVR,

Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România, țară care ocupă primul loc la acest capitol, în rândul statelor membre, conform datelor statistice consultate

Marmura este o piatră naturală, ce se formează prin metamorfoza calcarului şi este compusă din calcit, dar şi din impurităţi de fier, granit sau mangan. Chiar dacă în general culoarea sa este albă, aceasta se poate regăsi într-o multitudine

Între 10 şi 16 august are loc ediţia a şasea a 6-a a SISAF (Sibiu International Street ART Festival), un eveniment plin de imaginaţie şi de culoare. Tema de anul acesta este Origini, artişti din România şi

Temperaturile din regiunea arctică din Siberia au crescut până la o medie-record pentru luna iunie, pe fondul unui val de căldură care alimentează unele dintre cele mai grave incendii de vegetaţie din această zonă, conform datelor prezentate,

Sistemul naţional antigrindină este total deficitar, cu atât mai mult cu cât se trage cu rachete la întâmplare, au afirmat reprezentanţii producătorilor agricoli afiliaţi LAPAR, ameninţând cu proteste pentru a arăta că utilizarea acestuia

AC Milan ar fi câștigat Serie A în acest sezon, susține Zlatan Ibrahimovic, cu condiția ca suedezul să se fi aflat în lot încă de la începutul stagiunii 2019/2020. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le