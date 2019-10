Doar asta-i mai lipsea » Zlatan Ibrahimovic, statuie superbă în Malmo! 09.10.2019

09.10.2019 Doar asta-i mai lipsea » Zlatan Ibrahimovic, statuie superbă în Malmo! Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul lui LA Galaxy, s-a deplasat în Malmo (Suedia) special pentru a fi prezent la momentul în care statuia dedicată lui a fost prezentată publicului interesat de eveniment. Statuia lui „Ibra” are o



Doar asta-i mai lipsea » Zlatan Ibrahimovic, statuie superbă în Malmo!

Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), fotbalistul lui LA Galaxy, s-a deplasat în Malmo (Suedia) special pentru a fi prezent la momentul în care statuia dedicată lui a fost prezentată publicului interesat de eveniment. Statuia lui „Ibra” are o înălțime de 2,7 metri și cântărește aproximativ 500 de kilograme. "When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan. ...

Doar asta-i mai lipsea » Zlatan Ibrahimovic, statuie superbă în Malmo!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

În Venezuela s-a produs luni a doua mare pană de curent, după cea din 7 martie, care a afectat ţara timp de o săptămână, relatează AFP. Alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt la ora locală

Canadianca Bianca Andreescu (18 ani, 24 WTA) s-a retras în meciul cu estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) din „optimile” de la Miami, la scorul de 1-6, 0-2 pentru adversară. Kontaveit va juca în „sferturi”

WNYC, postul public de radio din New York, a scris luni că premierul Viorica Dăncilă s-a cazat la Trump Hotel în Washington, pe durata vizitei pe care o efectuează în weekend în capitala SUA. Potrivit sursei citate, Dăncilă este primul lider

Melanie Brown, cunoscută ca Mel B de la Spice Girls, susține că a avut o aventură cu o colegă sa de trupă. Citește mai

Răzvan Marin, 22 de ani, ar fi ca şi transferat de la Standard liege la Ajax. Citește mai

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la un post TV, că există nemulţumiri serioase în partid în legătură cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, dar că el zice să mai aştepte. Citește mai

Cu moralul la pământ, după eșecul cu Suedia, din preliminariile Campionatului European din 2020, „tricolorii” au șansa să revină pe linia de plutire. Diseară, la Cluj-Napoca, oamenii lui Cosmin Contra înfruntă Insulele Feroe, o națională

Simoan Halep a declarat, luni, după ce a învins-o pe Venus Williams, în optimile de finală ale Miami Open, că este o plăcere pentru ea să joace împotriva surorilor

Deşi ar fi fost de aşteptat ca majorarea puternică a consumului populaţiei din ultimii cinci ani, ca urmare a creşterii salariale, să se regăsească în creşterea producţiei locale, datele arată că, în cazul industriei alimentare de exemplu,

♦ OMV Petrom şi-a consolidat poziţia în piaţa de energie din România, fiind al patrulea cel mai mare producător de electricitate local ♦ Ambiţiile companiei sunt şi mai mari pentru 2019, ceea ce va însemna presiune suplimentară pentru

Localitatea din județul Alba a fost liderul absolut al României în atragerea fondurilor

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, ieri, lista aprobată de Comitetul Executiv Naţional cu candidaţii la alegerile europarlamentare. O listă cu surprize importante, pentru că ea conţine nume cu

Preliminariile Euro 2020 au început joi, 21 martie. Meciurile din cele 10 grupe se vor disputa în perioada martie - noiembrie 2019. La turneul final se vor califica doar primele două clasate din fiecare grupă. Meciurile turneului final se vor

Margherita de la Clejani a surprins pe toată lumea. Fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani este blondă. Pe contul său de socializare, Margherita de la Clejani a postat o fotografie în care apare cu un look nou. vedeta a renunțat la părul

Deputații britanici au votat luni un amendament care le permite să influenţeze procesul Brexit-ului, un nou afront adus guvernului condus de Theresa May, după ce prim-ministrul a repetat că se opune acestei posibilităţi. Acest amendament,

Vrei un televizor mai mare, dar la un pret mai bun? Profita de reduceri eMAG de astazi pentru a achizitiona un televizor mai mare, mai frumos. Experimenteaza cea mai buna vizionare cu un televizor nou, clar, exact ca la cinema. Citește mai

Aşchia nu sare departe de trunchi, spune un vechi proverb. Fiul lui Michael Schumacher, Mick Scumacher este gata să-şi facă debutul în Formula 1 cu Ferrari în testele post-GP din Bahrain de săptămâna

Un cetăţean american a murit, marţi dimineaţă, în aeroportul Otopeni, în urma unui infarct, informează Compania Naţională de Aeroporturi

DIICOT a făcut o captură-record de cocaină. Este vorba de 800 de kilograme de cocaină, care au fost descoperite în zona Sfântu Gheorghe. Transportul era monitorizat de procurorii DIICOT şi de poliţiştii de la crimă organizată. Este cea mai

În luna februarie 2019, prin intermediul băncilor licenţiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace băneşti în valoare netă de 88,83 milioane de dolari. Cifra este în scădere cu 5,2% comparativ cu