DNA trebuie să probeze că o ţară a asistat la un şantaj şi nu la fabricare de probe în fimările lui Cosma 13.02.2018

DNA trebuie să probeze că o ţară a asistat la un şantaj şi nu la fabricare de probe în fimările lui Cosma

Lucrurile sunt aparent clare în momentul de față. Avem înregistrările filmate ale deputatului Vlad Cosma, condamnat în primă instanță la 5 ani, declarațiile surorii lui, Andreea Cosma, notar, ale lui Sebastian Ghiță, pângerea penală a lui Vlad Cosma către Parchetul General, înregistrată în 9 februarie 2018, dar și comunicatul oficial al DNA, care susține că acțiunea lui Vlad Cosma reprezintă un șantaj. Având toate aceste elemente se impune o ordonare a principalelor informații, dar mai ales se ridică niște întrebări la care opinia publică trebuie să primească răspunsuri de la șefa DNA, Inspecția Judiciară, Parchetul General și ministrul Justiției

