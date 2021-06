Djokovic e în semifinale la Roland Garros, după un meci bizar » Fanii au întrerupt partida dintr-un motiv incredibil 10.06.2021

10.06.2021 Djokovic e în semifinale la Roland Garros, după un meci bizar » Fanii au întrerupt partida dintr-un motiv incredibil Novak Djokovic (1 ATP) a trecut de Matteo Berrettini (9 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5, într-un sfert de finală întrerupt momente bune de fanii care au refuzat inițial să părăsească arena Philippe Chatrier. În semifinalele Roland Garros 2021,



Djokovic e în semifinale la Roland Garros, după un meci bizar » Fanii au întrerupt partida dintr-un motiv incredibil

Novak Djokovic (1 ATP) a trecut de Matteo Berrettini (9 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-7(5), 7-5, într-un sfert de finală întrerupt momente bune de fanii care au refuzat inițial să părăsească arena Philippe Chatrier. În semifinalele Roland Garros 2021, sârbul va juca împotriva lui Rafael Nadal (3 ATP). Novak Djokovic a început perfect în disputa cu Berrettini, al doilea italian scos în cale la Roland Garros 2021, după tânărul Musetti. ...

Djokovic e în semifinale la Roland Garros, după un meci bizar » Fanii au întrerupt partida dintr-un motiv incredibil

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul demisionar al Franţei, Edouard Philippe, şi doi foşti miniştri ai Sănătăţii, Olivier Véran şi Agnès Buzyn, sunt vizaţi de o investigaţie privind gestionarea crizei coronavirusului,

Villarreal și Barcelona se vor întâlni duminică, de la ora 23:00, într-un meci contând pentru etapa a 34-a din La Liga. Pauza nu le-a priit catalanilor, care au o singură victorie în ultimele patru partide și au ajuns la 4 puncte de locul 1. Un

Perioada traversată de România în ultimele luni şi criza cu care se confruntă întreaga lume au adus cu sine transformări profunde în societăţile noastre, iar protejarea dreptului la viaţă şi a dreptului la sănătate a căpătat noi

Cel mai puternic raliu al monedei unice europene din ultimii peste doi ani pare a avea şanse să continue, o serie de indicatori de pe pieţe reflectând o încredere în creştere în reacţia Europei faţă de pandemie, scrie

Olivia Culpo, 28 de ani, este una dintre cele mai frumoase femei din lume și are o pasiune pentru NFL. Frumoasa actriță, care a cucerit în 2012 două titluri de frumusețe: Miss USA și Miss Univers, are acum o relație cu fotbalistul american

15 bătrâni și 3 angajați de la Centrul de seniori Sf. Mina din Craiova au fost depistați cu coronavirus și internați vineri, 4 iulie, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Bănie, a informat ziarul local Ediție Specială. Bătrânii

Rezultatele finale la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, au fost afişate în cursul zilei de duminică, 5 iulie. În judeţul Sălaj, rata de promovare a crescut

Polonia se va confrunta cu o creştere a numărului de falimente în rândul companiilor după ce primul semestru al anului a adus un declin anual de 3% a numărului de companii declarate în faliment la 452, scrie Warsaw Voice, citând un raport

Un chirurg de 34 de ani de la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad a postat pe pagina de socializare o fotografie cu mâna sa, după 4 ore în sala de operație, la o temperatură de 28 de grade Celsius, pentru o intervenție

Raluca Moianu a fost, de-a lungul timpului, una dintre cele mai iubite și apreciate persoane din televiziune. Deși în fața tuturor poza în soția perfectă, în urmă cu 7 ani a făcut o greșeală care a costat-o enorm. Mai exact, aceasta și-a

Guvernul Orban va adopta în şedinţa de luni proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile CCR. Proiectul de lege va fi trimis la Parlament, unde poate fi modificat de

Supranumit „Pele al handbalului”, Gheorghe Gruia a fost singurul român din istorie declarat de o federaţie internaţională drept cel mai bun jucător din toate timpurile. Un campion care putea fi recunoscut dintr-o privire, Gruia a mai fost

Grup Feroviar Român (GFR), cel mai mare operator privat feroviar din România, parte a grupului Grampet, controlat de Gruia Stoica, a înregistrat o scădere de 20% a activităţii de transport în aprilie faţă de martie 2020, pe fondul limitării

Profesorii şi elevii de la mai multe licee cu profil agricol din ţară au încercat să suplinească orele de practică şi pe cele de tehnologie printr-o serie de lecţii şi probe practice filmate şi prezentate online. Înregistrările sunt

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am

Românii cheltuie anual 150-180 de milioane de euro pe achiziţia a circa 600.000 de biciclete noi, arată calculele ZF pe baza informaţiilor din

Arsenal - Leicester întâlnirea dintre ocupantele locurilor 7, respectiv 3 în Premier League, este programată azi, de la ora 22:15. În tur, Leicester s-a impus cu scorul de 2-0. În privința meciurilor directe de pe terenul lui Arsenal,

Marmura este o piatră naturală, ce se formează prin metamorfoza calcarului şi este compusă din calcit, dar şi din impurităţi de fier, granit sau mangan. Chiar dacă în general culoarea sa este albă, aceasta se poate regăsi într-o multitudine

Președintele Pro România, Victor Ponta, a reacționat la declarația făcută de Gabriela Firea în emisiunea La Fix, realizată de Adriana Nedelea. După ce primarul general, Gabriela Firea, a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, că Victor

Vindecată de COVID-19, Alina Pușcaș s-a “refugiat”, alături de soțul ei, Mihai Stoenescu, pe litoral. Acolo s-au bucurat de soare și au petrecut câteva momente de relaxare la „Nueva Cucaracha”, cea mai nouă terasă inaugurată în