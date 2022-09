Diviziuni în armată, Putin dă ordine directe pe front: cu sau fără mobilizare, Rusia nu are un răspuns la ofensiva Ucrainei, spun serviciile SUA 23.09.2022

23.09.2022 Diviziuni în armată, Putin dă ordine directe pe front: cu sau fără mobilizare, Rusia nu are un răspuns la ofensiva Ucrainei, spun serviciile SUA Cel puțin deocamdată, forțele rusești nu reușesc să găsească o strategie potrivită pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țării, spun oficialii americani citați de CNN. Analiștii cred că mobilizarea parțială ar putea



Cel puțin deocamdată, forțele rusești nu reușesc să găsească o strategie potrivită pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țării, spun oficialii americani citați de CNN. Analiștii cred că mobilizarea parțială ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține războiul, dar nu îi va modifica rezultatul. Conducerea armatei ruse este divizată în privința […]

Compania Moderna a anunţat luni, 25 octombrie, că vaccinul său anti-COVID a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani, iar în curând va transmite datele

Raed Arafat a explicat cum se va face accesul în malluri. De astăzi vor putea intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală, cu unele excepţii. Raed Arafat a explicat în cadrul unei conferinţe de […] The post Anunţul făcut de Raed

Preşedintele Klaus Iohannis i-a convocat pe Nicolae Ciucă (premier desemnat) şi Florin Cîţu (premier demis), în această seară, la o discuţie despre viitorul guvernării, în condiţiile în care negocierile cu PSD şi USR sunt în impas, susţin

Comisia Europeană a anunţat luni un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potenţial eficace împotriva COVID-19, alcătuit pe baza unor avize ştiinţifice independente, care au şanse mari să fie autorizate şi, prin urmare, să fie disponibile

Cum poate o companie de retail să ofere finanţare pe 3 ani pentru achiziţiile de retail cu 0% dobandă şi comision zero pentru sume de peste 15.000

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea lui Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban, din funcţia de consilier prezidenţial, la cerere, urmând a se pensiona, informează Administraţia

În urmă cu câteva zile, medicul Răzvan Constantinescu a anunţat, pe Facebook, că mama sa era infectată cu virusul SARS CoV-2 şi se afla, de două săptămâni, "între viaţă şi

Scumpirea materialelor de construcţii se simte puternic şi în agrobusiness pentru investitorii care au construcţii în derulare şi ar putea chiar să prelungească termenele de finalizare ale proiectelor, consideră Călin Muscă, proprietarul

IPJ Olt a afişat marţi, 26 octombrie 2021, rezultatele în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea, cu recrutare din sursă externă, a şase posturi de ajutor de şef de

Este oficial, al 22-lea Revelion cu Dan Negru va fi difuzat în noaptea dintre ani! „Regele audiențelor” detonează ”bomba”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și anunță că și anul acesta va fi prezent la datorie. Mai mult

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă se văd la această oră cu Marcel Ciolacu şi o parte din conducerea PSD la Vila Lac pentru a discuta despre viitorul guvernării, susţin surse politice pentru

Pompele de căldură câştigă tot mai mult teren în detrimentul solu­ţii­lor clasice precum centrala termică pe gaz sau cazanele cu combustibil solid precum cele pe peleţi sau

Colosseum Mall va inaugura în primăvara anului extinderea cen­trului comercial, aceasta fiind şi prima inaugurare pe acest domeniu din ultimii cinci

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1, în primul tur de la Transylvania Open. Este prima victorie din carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA standard. Emma Răducanu și-a

La începutul acestei săptămâni, Republica Moldova a făcut istorie, cumpărând gaze dintr-o sursă care nu este Gazprom, a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe al republicii, într-un interviu

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principală de la Transylvania Open, și Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA) se întâlnesc ACUM, în primul tur al competiției de la Cluj-Napoca. Partida a început la ora 15:37, poate fi urmărită liveTEXT cu

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, anunţă că nu îşi va depune mandatul, urmând ca sâmbătă să depună în Parlament lista nominală a miniştrilor şi programul de guvernare. Referitor la flexibilizarea mandatului în vederea negocierilor cu

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, şi papa emerit Benedict al XVI-lea, în vârstă de 94 de ani, au primit a treia doză de vaccin anti-COVID, a anunțat miercuri Vaticanul, conform Agerpres, care citează EFE. „În a doua jumătate a