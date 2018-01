Diva telenovelelor Gabriela Spanic are o soră geamănă. E periculos de sexy | FOTO 20.01.2018

20.01.2018 Diva telenovelelor Gabriela Spanic are o soră geamănă. E periculos de sexy | FOTO Gabriela Spanic, considerată diva telenovelelor, are o soră geamănă care arată fabulos. Gabriela Spanic este una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele. Frumoasă și senzuală, Gabriela Spanic a câștigat, în 1992, titlul de Miss



Diva telenovelelor Gabriela Spanic are o soră geamănă. E periculos de sexy | FOTO

Gabriela Spanic, considerată diva telenovelelor, are o soră geamănă care arată fabulos. Gabriela Spanic este una dintre cele mai iubite actrițe de telenovele. Frumoasă și senzuală, Gabriela Spanic a câștigat, în 1992, titlul de Miss Venezuela, lucru care i-a deschis poartă spre lumea actoriei. Rolurile importante care au făcut-o celebră în toată lumea au fost […] Post-ul Diva telenovelelor Gabriela Spanic are o soră geamănă. E periculos de sexy | FOTO apare prima dată în Libertatea.ro.

Diva telenovelelor Gabriela Spanic are o soră geamănă. E periculos de sexy | FOTO

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Olandei şi Suediei în România au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atenţia că modificarea în Parlament a legilor justiţiei, precum şi amendamentele depuse la Codurile

Denumită şi mierea-ursului, plămânărica este cunoscută pentru tratarea problemelor respiratorii, precum bronşitele, astmul sau răcelile. Planta este şi un bun diuretic şi ajută la menţinerea sănătăţii tractului

Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, 21 decembrie, la comemorarea martirilor care au murit în timpul evenimentelor care au avut loc la Cluj-Napoca, în urmă cu 28 de

Doi bărbaţi sunt căutaţi de către oamenii legii după ce au pus la punct o metodă ingenioasă de a fura din poşetele

18 persoane au murit, iar multe altele au fost rănite, într-un incendiu care a avut loc la un centru de sport din Coreea de Sud, joi, scrie BBC. Incendiul, care a început la subsolul unei clădiri cu

Un bărbat din comuna argeşeană Hârtieşti, suspectat că şi-a pus soţia să se prostitueze, a fost reţinut de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii de

Berbec Este în regulă să te simţi emotiv în acest început de săptămână. Familia se dovedeşte a fi, în această perioadă, o sursă constantă de stres, pentru că sunt

Zilele speciale sunt sãrbãtorite cu programe speciale, astfel cã timp de cinci zile, de Crăciun, Antena 1 a pregătit o mulțime de surprize pentru întreaga familie. Ștefan Bănică,

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache, a declarat joi că "nu există niciun motiv de îngrijorare", deoarece cele trei legi privind acest domeniu au fost

Retailerul austriac de mobilă şi decoraţiuni kika deschide pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din zona Theodor Pallady. Investiţia în noul magazin este de 14 milioane de euro, iar în proiect vor lucra 80 de

Fondul de investiţii J.C Flowers a preluat subsidiara locală a Piraeus Bank de la banca grecească cu acelaşi nume şi îşi face astfel oficial intrarea în sistemul bancar românesc după o îndelungată perioadă de negocieri. Între cele două

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în această seară o precizare cu privire la ipoteza apărută în mediul de afaceri, conform căreia în 2018 s-ar putea renunţa la transferul CAS, de la angajat la angahjator, prmovată chiar de unele

Simona Halep a ajuns în Thailanda, unde va participa la un turneu demonstrativ. Imediat cum a pășit pe pământ asiatic, sportiva noastră a fost luată cu asalt de fani. "Sunt foarte emoţionată să fiu aici pentru prima oară. Am auzit

Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alătura grupării roș-albastre din vară. Când a ieșit din sediul clubului, jucătorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat să refuze Șahtior și a spus care îi este clauza de

Irfan Buz, antrenorul lui Osmanlispor, a recunoscut că nu se mai bazează pe serviciile lui Raul Rusescu, 29 de ani. "O să vină jucători foarte importanți, o să ne întărim bine. Avem câteva transferuri pe listă, dar aceasta este

Un tânăr de 20 de ani a decedat într-un accident produs în Arad, joi, în localitatea Neudorf. Un autoturism a intrat în coliziune cu un autotren, iar un tânăr de 20 de ani a decedat. Din primele informații se pare că tânărul de 20 de ani se

Solstiţiu de iarnă 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franţei, Germaniei, Olandei şi Suediei în România au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atenţia că modificarea în Parlament a legilor justiţiei, precum şi amendamentele depuse la Codurile

Obişnuitele proteste de duminică vor fi devansate, în această săptămână, la Cluj-Napoca. Astfel, manifestanţii vor ieşi în stradă, sâmbătă, 23 decembrie, de la ora

Poliţiştii din Alba Iulia au demarta o anchetă în legătură cu maltratarea unui cal de către două persoane. Animalul a căzut pe una dintre cele mai aglomerate străzi din Alba Iulia, în timp ce tracta o căruţă încărcată cu