Diva de la Monaco a îmbătrânit! A împlinit 51 de ani 04.08.2020

04.08.2020 Diva de la Monaco a îmbătrânit! A împlinit 51 de ani Anul acesta Mihaela Rădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere în mediul online. Diva de la Monaco a respectat regulile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și a mutat petrecerea pe rețelele de socializare. Vedeta de la ProTv



Diva de la Monaco a îmbătrânit! A împlinit 51 de ani

Anul acesta Mihaela Rădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere în mediul online. Diva de la Monaco a respectat regulile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și a mutat petrecerea pe rețelele de socializare. Vedeta de la ProTv a împlinit vârsta de 51 de ani și a sărbătorit totul într-un mod atipic. Din cauza epidemiei de […] The post Diva de la Monaco a îmbătrânit! A împlinit 51 de ani appeared first on Cancan.ro.

Diva de la Monaco a îmbătrânit! A împlinit 51 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România la plata a 5000 de euro ca daune morale către Florentina Cârstea, asistenta condamnată în cazul incendiului de la maternitatea Giuleşti din 2010,

CFR Cluj și Maccabi Tel-Aviv se vor întâlni miercuri, de la ora 21:00, în prima manșă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor. Campioana României pare să își fi reintrat în ritm, după un start

Eugen Neagoe, 51 de ani, se află în continuare internat la Spitalul de Urgență Floresca după problemele delicate întâmpinate duminică, atunci când a suferit un infarct ventricular minor în timpul meciului cu CS Universitatea, încheiat

Elcomex IEA, compania cu capital integral românesc care asigură servicii de mentenanţă pentru centrala nucleară de la Cernavodă, mai face un pas către ieşirea din insolvenţă, după ce a câştigat contracte de peste 80 mil. lei şi a achitat

Trio-ul timişorean JazzyBIT susţine pe 28 iulie, de la ora 20:30, un concert la prestigiosul club de jazz Porgy&Bess din Viena. Trupa este formată din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas)

Vox Carrier, un discret furnizor de servicii de comunicaţii pentru operatorii de telecom, care este controlat de societatea Vox Carrier Europe LTD din Cipru, a înregistrat în 2018 în România afaceri de 382,6 mil. lei (82,2 mil. euro), în scădere

Ziua și transferul pentru Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care a anunțat miercuri înregimentarea în lot a atacantului central Goran Karanovic, care ultima oară a jucat la FC Aarau (Elveţia). Jucătorul elvețian născut la Belgrad

Colosul german Deutsche Bank a raportat pierderi peste aşteptări, de 3,1 miliarde euro, ceea ce a afectat preţul acţiunilor băncii listate la Frankfurt, în contextul în care investitorii nu se aşteptau la un asemenea rezultat negativ, potrivit

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat recent un anunţ de achiziţie a unei clădiri pentru care este pregătit să plătească 84.600.000 de lei (cu TVA inclus), adică 18 milioane de

Zborul de patrulare fără precedent efectuat de patru avioane militare chineze şi ruse în urmă cu o zi în largul Coreei de Sud şi Japoniei reprezintă 'un nou fapt major' destinat să contracareze influenţa

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că în cazul în care acuzaţiile la adresa Laurei Codruţa Kovesi se vor adeveri după o eventuală numire a acesteia la şefia Parchetului European, imaginea României va

Parlamentul italian a votat joi în favoarea creşterii cuantumului amenzilor pentru organizaţiile pro-migranţi care pătrund fără autorizaţie în porturile

Un motociclist a ajuns în spital cu răni grave după un accident rutier petrecut pe şoseaua Deva – Brad. Victima a depăşit neregulamentar o coloană de

Numărul cetăţenilor români şi străini înregistraţi în Punctul de Control al Trecerii de Frontieră (PCTF) Vama Veche a atins recordul tuturor timpurilor, cu peste 730.000 de persoane care au tranzitat pe aici

Şapte producători se luptă la raft pentru o bucată din una dintre cele mai dinamice segmente din

Anvers (Belgia), Haga (Olanda), Malmo (Suedia), Aberdeen (Scoţia), Berna (Elveţia), Wroclaw (Polonia) şi Torino (Italia) sunt doar o parte dintre cele 20 de localităţi incluse de jurnaliştii americani într-un top al celor mai frumoase oraşe

Kira Hagi a primit un rol principal în pelicula „Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Lansarea va avea loc la București, la Cinema PRO. Premiera de gală va avea loc pe

Viitorul continuă să se întărească, iar azi a anunțat transferul definitiv al atacantului brazilian Rivaldinho, 24 de ani. Fiul lui Rivaldo a jucat în a doua parte a sezonul trecut pentru echipa lui Hagi, fiind împrumutat de

Amazon Go este primul concept de magazin alimentar fără casieri, dezvoltat constant în ultimii ani de gigantul american fondat de Jeff Bezos, potrivit

Sergiu Hanca (27 de ani) a înscris în această seară primul său gol din acest campionat, marcând pentru Cracovia în înfrângerea cu LKS Lodz, 1-2. Fostul jucător al lui Dinamo a început meciul pe banca de