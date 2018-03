Dispensar TBC nou, la Babadag 14.03.2018

14.03.2018 Dispensar TBC nou, la Babadag Dispensarul TBC din oraşul Babadag funcţionează din acest an într-un imobil nou pentru care autoritatea locală a cheltuit 200.000 de lei, a declarat marţi, pentru Agerpres, primarul oraşului, Georgian



Dispensarul TBC din oraşul Babadag funcţionează din acest an într-un imobil nou pentru care autoritatea locală a cheltuit 200.000 de lei, a declarat marţi, pentru Agerpres, primarul oraşului, Georgian Caraman.

Stiri Evenimentul Zilei

