Discurs superb al Mihaelei Buzărnescu după finala de la Hobart: "Asta arată ascensiunea mea. Cred că pot fi un exemplu pentru alte jucătoare" 13.01.2018

13.01.2018 Discurs superb al Mihaelei Buzărnescu după finala de la Hobart: "Asta arată ascensiunea mea. Cred că pot fi un exemplu pentru alte jucătoare" Mihaela Buzărnescu (29 de ani) a pierdut finala de la Hobart în faţa lui Elise Mertens, scor 1-6, 6-4, 3-6. La festivitatea de premiere de după meci, românca a fost extrem de emoţionată şi a avut un speech superb. "Felicitări



Discurs superb al Mihaelei Buzărnescu după finala de la Hobart: "Asta arată ascensiunea mea. Cred că pot fi un exemplu pentru alte jucătoare"

Mihaela Buzărnescu (29 de ani) a pierdut finala de la Hobart în faţa lui Elise Mertens, scor 1-6, 6-4, 3-6. La festivitatea de premiere de după meci, românca a fost extrem de emoţionată şi a avut un speech superb. "Felicitări adversarei pentru această victorie. Vreau să mulţumesc părinţior, echipei, psihologului meu. Vreau să-i mulţumesc în special antrenorului meu, care m-a susţinut şi a făcut un efort imens în revenirea mea. ...

Discurs superb al Mihaelei Buzărnescu după finala de la Hobart: "Asta arată ascensiunea mea. Cred că pot fi un exemplu pentru alte jucătoare"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătorii FCSB și Gigi Becali s-au bucurat nespus că vor disputa meciul din 16-imile de finală ale Europa League cu italienii de la Lazio. Citește mai

Tânăra Alina Ciucu a fost împinsă pe şinele de metrou și a murit. Oamenii care erau prezenți pe peron nu au intervenit. Citește mai

Manualul şcolar este un bun de interes public, care reglementează regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar, potrivit unei hotărâri ce a fost adoptată, joi, de Guvern. De aceea, pe piaţă nu va apărea niciun manual

Un tânăr italian a venit în urmă cu 15 ani în vizită în România, la un prieten, şi nu a mai plecat. Vincenzo Zinni are acum 38 de ani şi de opt ani are o afacere cu cafea, produs care este distribuit în mai toate oraşele

Poetul Corneliu Antoniu, preşedintele Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România (USR), a precizat că festivitatea a fost decalată pentru duminică, 17 decembrie, în urma declarării de către Guvern a zilelor de doliu naţional la moartea

DIICOT reacţionează în urma amendamentelor Codurilor Penale dezbătute în Comisia Specială a Parlamentului, catalogându-le drept „ reglementări excesive” şi „dincolo de standardele stabilite prin Directivă”, instituţia precizând că

Noi reglementări privind parteneriatul public-privat au fost adoptate astăzi de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă, menită să crească implicarea mediului de afaceri în proiecte de infrastructură publică, concomitent cu protejarea

Guvernul a aprobat astăzi o ordonanţă de urgenţă care reglementează modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi

Unităţile din învăţământul preuniversitar de stat vor primi fonduri în valoare totală de 144,502 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi hotărârile

Bărbatul din judeţul Iaşi care a agresat un poliţist chiar în faţa postului de Pooliţie a fost reţinut, fiind cercetat pentru ultraj. Anchetatorii au stabilit că a fost condamnat pentru infracţiuni comise cu violenţă, fiind eliberat

O dubiţă cu daruri strânse de o asociaţie umanitară din Irlanda a ajuns miercuri la şcoala din comuna buzoiană Scutelnici. Peste 250 de cutii pline cu rechizite, jucării şi îmbrăcăminte le-au fost distribuite elevilor şi preşcolarilor.

Anchete Crima de la metrou ar fi putut fi prevenită. Asta susţine tatăl primei victime din staţia Costin Georgian, care arată că atunci când a sunat la 112 operatoarea l-a trimis să vorbească cu poliţistul de la staţia de metrou în loc să-l

Magdalena Şerban a solicitat, în 21 septembrie, directorului Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi -“Sf. Ioan”, din Sectorul 3 să i se permită să locuiască acolo întrucât vine iarna, nu are bani să mai plătească o

Datoria externă totală a României a crescut cu circa 1,39 miliarde de euro, în perioada ianuarie – octombrie 2017, arată datele publicate de Banca Naţională a României

Patru şoimi, mai mulţi ulii şi chiar o bufniţă fac parte dintr-un serviciu special de la Kremlin. Păsările răpitoarele au o misiune importantă, ele apără întreaga reşedinţă de a lui Vladimir Putin de prezenţa nedorită a altor înaripate,

Circula pe internet o informatie potrivit careia in parcul Chino Hills din California politistii ar fi observat zborul unui balon luminos straniu. Potrivit localnicilor, in munti si in apropierea vulcanilor, care

DIICOT şi-a exprimat joi "surprinderea şi îngrijorarea" cu privire la modificările aduse Codurilor penale în Comisia specială parlamentară, susţinând că procesul de transpunere

Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producător mondial de medicamente generice şi totodată cea mai mare companie din Israel, intenţionează să elimine 14.000 de locuri de muncă la nivel

Victimele din incendiul de la Grenfell au fost rememorate joi, în cadrul unei ceremonii memoriale la catedrala St Paul din Londra. La ceremonie au participat familiile şi prietenii victimelor, scrie CNN.

Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili, implicat în politica din Ucraina, a declarat joi că Vladimir "Putin pur şi simplu nu poate uita de mine", după ce liderul de la Kremlin a spus despre el