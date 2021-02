Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la care a “asortat” o “bombardieră” 22.02.2021

22.02.2021 Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la care a “asortat” o “bombardieră” ”Regele construcțiilor” a „recidivat”, după ce, la începutul anului, și-a făcut ”fenta” pe ”târâmul miliardarilor”, alături de Florin Salam. Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan,



Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la care a “asortat” o “bombardieră”

”Regele construcțiilor” a „recidivat”, după ce, la începutul anului, și-a făcut ”fenta” pe ”târâmul miliardarilor”, alături de Florin Salam. Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la […] The post Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la care a “asortat” o “bombardieră” appeared first on Cancan.ro.

Discretul milionar român a reapărut în Capitală cu un Rolls Royce Cullinan, de 400.000 €, la care a “asortat” o “bombardieră”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ianis Hagi a avut un debut fulminant la formaţia din Glasgow, marcând golul victoriei în prima sa partida ca titular în campionat. Apoi, a strălucit în „dubla“ cu Braga din Liga Europa. Iar de atunci, s-a

Primăria Suceava a montat în toate cele 60 de autobuze ale societăţii de transport în comun dispozitive cu substanţe dezinfectante, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. Primarul Ion Lungu a declarat că s-au achiziţionat 60 de

Salariul mediu din comerţ – indi­ferent de tipul lui – a ajuns la fina­lul anului trecut la 2.841 de lei, cu 22% peste nivelul din 2018 şi de aproape trei ori mai mare decât în urmă cu un

După panica iscată de epidemia coronavirus, agenţiile de turism iau măsuri pentru susţinerea pasagerilor. Vola.ro anunţă că asistă pasagerii să anuleze sau, după caz, să reprogrameze

Compania sud-coreeană Kyungshin Cables intenţionează să investească 20 milioane de euro în construirea de seturi de cabluri pentru încărcarea autovehiculelor electrice în Smederevska Palanka din Serbia, a anunţat ministerul sârb al economiei,

Şase persoane din judeţul Dâmboviţa, care nu au respectat măsura autoizolării pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, au fost amendate cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 de

Antonia și Alex Velea formeză de ceva timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din shwobiz-ul românesc. Artiștii au o familie frumoasă și au împreună doi copii, Dominic și Achim. Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femeie

Bittnet, în parteneriat cu Microsoft şi Cisco, va oferi în următoarele 6 luni soluţii tehnologice gratuite care vor permite angajaţilor să lucreze de acasă fără a provoca întreruperi semnificative în operaţiunile zilnice, ca urmare a

Pe Alex l-am cunoscut când avea 8 ani, în 2009. Era mic rău pentru vârsta lui, ca mai toți copiii din ghetou. Atenție nu avea mai deloc și era foarte agitat. Venea de fiecare dată la sport, dar nu se omora cu temele. Atletic, talentat, dar lipsit

Premierul interimar, Ludovic Orban a declarat, joi seară, că nu a văzut imaginile cu Sorina Pintea în cătușe, deoarece nu are timp să se uite la

Este primul material material influenţat de epidemia de coronavirus. Acest material ar fi trebuit să fie un test drive cu noul Mercedes-Benz Vito, dar pentru moment ne rezumăm la o prezentare. Multe evenimente din industria auto au fost anulate,

Mai multe țări, printre care Serbia sau Kazahstan, şi-au închis graniţele pentru călătorii din zonele afectate de coronavirus, în timp ce în alte țări europene şcolile şi universităţile au fost

Coronavirusul s-a infiltrat în cea mai importantă bancă

Creşterea a fost susţinută exclusiv de Ford, care a ajuns să producă la Craiova aproape 40.000 de maşini în ianuarie şi februarie, în creştere cu 90% faţă de perioada similară a anului trecut. Mai mult, în premieră, la Craiova s-au produs

Doi bărbați și-au pierdut viața, sâmbătă dimineață, în urma unui accident ce a avut loc pe DN1, la Bradu, în zona Fântânița

Cătuşele se mai pot utiliza şi în scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a poliţistului sau a altei

Cu un salariu de +30 Milioane Lire Sterline, Simeone e cel mai bine plătit antrenor din lume și nu e deloc intimidat de You’ll Never Walk Alone și Anfield, superstadion pe care va ajunge azi pentru prima oară în carieră.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, în intervalul 2 - 30 martie

Cinci persoane se aflau izolate în seara zilei de miercuri, 11 martie, în Aeroportul Internaţional „Traian Vuia“ din Timişoara, într-un spaţiu special pentru persoanele suspecte de infecţie cu

Liverpool, campioana Europei, a fost eliminată dramatic în optimile UEFA Champions League, pierzând cu Atletico Madrid, scor 2-3, după prelungiri. Meciul a fost unul incredibil, cu patru goluri marcate în reprizele suplimentare. PSG - Bourssia a