Disclosure, Don Diablo şi Tiësto, la SAGA Festival de la Bucureşti 19.12.2019

19.12.2019 Disclosure, Don Diablo şi Tiësto, la SAGA Festival de la Bucureşti Disclosure, Don Diablo şi Tiësto se numără între numele confirmate momentan pentru prima ediţie a SAGA Festival, care va avea loc în iunie anul viitor în parcul Izvor din Bucureşti, scrie news.ro. Festivalul va avea loc între 5 şi 7 iunie şi



Disclosure, Don Diablo şi Tiësto, la SAGA Festival de la Bucureşti

Disclosure, Don Diablo şi Tiësto se numără între numele confirmate momentan pentru prima ediţie a SAGA Festival, care va avea loc în iunie anul viitor în parcul Izvor din Bucureşti, scrie news.ro. Festivalul va avea loc între 5 şi 7 iunie şi pe afiş se vor regăsi peste 150 de artişti, care vor mixa pe […] The post Disclosure, Don Diablo şi Tiësto, la SAGA Festival de la Bucureşti appeared first on Cancan.ro.

Disclosure, Don Diablo şi Tiësto, la SAGA Festival de la Bucureşti

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liverpool și Tottenhan se întâlnesc azi, de la ora 18:30, în derby-ul rundei cu numărul 32 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la TV Telekom Sport. Orice pas greșit pentru

Huddersfield e prima echipă din Premier League care retrogradează matematic în Championship în sezonul curent, acest lucru întâmplându-se după înfrângerea de azi cu Crystal Palace, 0-2, cu 6 etape

Borussia Dortmund a învins-o azi pe Wolfsburg, 2-0, și s-a distanțat de rivala Bayern Munchen, cu care se înfruntă etapa viitoare în meci direct. Ca de fiecare dată pe Signal Iduna Park, fanii din „Zidul Galben” au fost

Denis Alibec n-a fost nici pe bancă la meciul Astrei contra CFR-ului, de la Cluj. Atacantul care a jucat doar în a doua repriză a meciului cu FCSB a avut din nou dureri, așa că antrenorul Costel Enache l-a menajat. Fotbalistul Astrei

Bundesliga 2019, etapa a 27-a. Reîncepe duelul dintre Dortmund și Bayern. Bavarezii coduci ierarhia (60 de puncte) grație golaverajului mai bun. Programul rundei. Vineri, 29 martie 21.30 Hoffenheim - Leverkusen 4-1 VIDEO Sâmbătă, 30 martie 16:30

Horoscopul zilei de 31 martie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 31 martie 2019 vine cu sfaturi pentru toate

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns, sâmbătă seară, la Focşani. Citește mai

Liverpool și Tottenhan se întâlnesc azi, de la ora 18:30, în derby-ul rundei cu numărul 32 din Premier League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la TV Telekom Sport. Orice pas greșit pentru

Derby-ul dintre Inter și Lazio va avea loc azi, de la ora 21:30. Înainte de această partidă, Inter este pe locul 3 în clasament, cu 53 de puncte. Lazio se află pe a 6-a poziție în Serie A, cu 45 de puncte. Click aici pentru

Chiar dacă există studii realizate pe şoareci care arată că folosirea cannabisului afectează comportamentul sexual, o nouă cercetare pare să scoată la iveală faptul că marijuana ar avea un efect benefic în această privinţă. Studiu

Numărul medicilor dentişti raportat la totalul populaţiei situează România la coada clasamentului european. În plus, dieta românilor s-a modificat mult, în sens negativ, în ultimii ani. Ce spun specialiştii că ne împiedică să avem o bună

Potrivit datelor WWF (World Wide Foundation of Nature), schimbările climatice ar putea influenţa culturile de cereale, ca şi producţia de fructe şi de vin. Pentru a regenera resursele pe care întreaga umanitate le consumă într-un an, ar fi

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook, în toiul nunţii, mai multe fotografii de la petrecere, în care apar Liviu Dragnea şi iubita lui Irina Tănase, dar şi premierul Dăncilă şi Codrin

Militarul avea 48 de ani şi nu era cunoscut cu afecţiuni cronice. Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre

Deşi o nouă lege a educaţiei a fost promisă pentru sfârşitul lui ianuarie 2019, suntem aproape în aprilie şi nu avem nici măcar un draft al legii, pus în dezbatere publică. Avem, totuşi, declaraţiile dnei Andronescu, referitoare la

Un fost angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, acuzat de corupere sexuală a minorilor, a fost achitat, vineri, de Judecătoria

O bătrână, în vârstă de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului, după un incendiu care i-a distrus locuinţa. Purtătorul de cuvânt al

Phenianul a denunţat duminică raidul efectuat luna trecută împotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanţi, ca fiind un "atac terorist grav",

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se confruntă cu un risc ridicat la alegerile municipale care au loc duminică, pe fondul recesiunii cu care se confruntă ţara, relatează duminică AFP. Secţiile de

DJ Layla a intrat imediat la inimile milioanelor de fani ai muzicii din întreaga lume, dar secretul frumuseții se găsește în spatele sutelor de ore petrecute în sala de sport Muzica e marea pasiune și a ajutat-o să urce instant