Directorul OMS avertizează că o nouă variantă îngrijorătoare a COVID ar putea apărea 03.12.2022

03.12.2022 Directorul OMS avertizează că o nouă variantă îngrijorătoare a COVID ar putea apărea Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „îngrijorătoare”, spune directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății



Lipsa supravegherii infecțiilor cu coronavirus ar putea duce la apariție unei noi variante „îngrijorătoare”, spune directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, susține că Africa este continentul cel mai avansat în lupta împotriva pandemiei, în condițiile în care cercetătorii de acolo au analizat și avertizat lumea despre variantele

Medicul gălățean Alexandru Nechifor anunță că este într-adevăr posibil ca 2022 să însemne finalul pandemiei de coronavirus, însă urmările vor fi majore. Specialiștii estimează că în cel mai fericit scenariu pandemia de COVID 19 își va

