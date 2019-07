Directorul Muzeului Ţăranului Român: Nu se pune în niciun fel problema comasării muzeelor. Exprimarea a fost una nefericită 19.07.2019

19.07.2019 Directorul Muzeului Ţăranului Român: Nu se pune în niciun fel problema comasării muzeelor. Exprimarea a fost una nefericită Virgil Niţulescu, directorul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, a declarat vineri că este exclusă varianta comasării a patru muzee într-un complex, fiind vorba despre o exprimare „nefericită” a Ministerului Culturii, şi că în cazul



Directorul Muzeului Ţăranului Român: Nu se pune în niciun fel problema comasării muzeelor. Exprimarea a fost una nefericită

Virgil Niţulescu, directorul Muzeului Naţional al Ţăranului Român, a declarat vineri că este exclusă varianta comasării a patru muzee într-un complex, fiind vorba despre o exprimare „nefericită” a Ministerului Culturii, şi că în cazul amplasării Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România există două variante: pe terenul dintre MNŢR şi „Antipa”, ce aparţine MCIN, sau pe unul achiziţionat de stat în urma unei analize.

Directorul Muzeului Ţăranului Român: Nu se pune în niciun fel problema comasării muzeelor. Exprimarea a fost una nefericită

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în

Atentat Noua Zeelandă. Poliţia neozeelandeză a anunţat joi că toate cele 50 de victime ale atacului din 15 martie asupra a două moschei din Christchurch au fost identificate. Citește mai

Simona Halep va fi asistată la turneul de la Miami de antrenorul Daniel Dobre, care a mai lucrat cu ea şi în

Un pasager în vârstă de 52 de ani aflat într-un taxi a ajuns la spital, noaptea trecută, după ce maşina a intrat în coliziuni cu alte trei autoturisme parcate regulamentar şi s-a răsturnat. Accidentul a avut loc în municipiul Motru, pe strada

Simona Halep se află la Miami, acolo unde va debuta direct în turul al doilea al turneului de categorie Premier

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au pus sechestru de activele financiare ale OneCoin din România, pentru a recupera un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei provocat statului prin neplata TVA şi a impozitului pe

Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuţi interlopi din România, a murit în dimineaţa zilei de 21 martie după ce mai bine de un an s-a luptat cu

După constituirea legală a Parlamentului, urmează să fie ales preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi să fie format Biroul permanent lui. Şeful Legislativului se alege prin vot secret. Fiecare fracţiune parlamentară poate face o

Piaţa asigurărilor s-a ridicat anul trecut la 10,14 miliarde lei, în creştere cu 4,5% faţă de valoarea înregistrată în anul precedent. O schimbare manifestată în special pe parcursul ultimilor doi ani (2017 -

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 25-31 martie 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Va doriti sa va stabiliti un obiectiv si va puneti chiar un termen limita

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor vrea să deruleze un program de tip „stock option plan” şi să ofere acţiuni gratuite angajaţilor şi membrilor conducerii, pentru recompensarea şi fidelizarea acestora, propunerea urmând

BERD creditează cu încă 5 milioane de euro (echivalent în lei) Agricover Credit IFN, o companie specializată în finanţarea sectorului agricol din România, după ce anul trecut a acordat un alt împrumut de 10 milioane de euro, informează

România U19 și România U17 s-au făcut de râs la debutul în Turul de Elită, încasând în total 10 goluri de la adversari mediocri. Juniorii mari, antrenați de Daniel Oprescu, au fost striviți de Irlanda

Un politician italian populist care a făcut campanie împotriva vaccinărilor obligatorii a copiilor a ajuns la spital după ce a fost infectat cu varicela. Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii nord-italiene Friuli-Venezia Giulia, membru al

Leonor Baez, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată lângă Buenos Aires pentru tentativa de a-şi ucide soţul, pe Hector Eduardo Ramirez. Femeia a pus la cale un plan diabolic cu fostul ei iubit, un paraguayan care locuia în Argentina,

Joi, 21 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 martie 2019, Loteria Romana a acordat 24.361 de castiguri, in valoare totala de 1.418.733,89 lei. La Loto

Lucian Bute a anunţat pe Facebook că se retrage din activitatea sportivă. Astfel, campionul nostru la box a agăţat mănuşile în cui. Citește mai

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu se va afla, vineri, la Bucureşti, unde va participa la prezentarea Raportului de ţară 2019 pentru România din cadrul Semestrului european şi la conferinţa "Priorităţi de investiţii

Printre multe cereri la care au de răspuns angajaţii unui spital din România se numără şi cele privind ora naşterii unor persoane. La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare cei care lucrează la arhivele instituţiei medicale răspund