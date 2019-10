Directorul medical al Spitalului Judeţean Tulcea, arestat preventiv pentru luare de mită 17.10.2019

17.10.2019 Directorul medical al Spitalului Judeţean Tulcea, arestat preventiv pentru luare de mită Tribunalul Tulcea a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a medicului ginecolog Deniz-Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Tulcea, care a fost



Directorul medical al Spitalului Judeţean Tulcea, arestat preventiv pentru luare de mită

Tribunalul Tulcea a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a medicului ginecolog Deniz-Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Tulcea, care a fost prinsă...

Directorul medical al Spitalului Judeţean Tulcea, arestat preventiv pentru luare de mită

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Are 41 de ani, dar nu-i arată. Pentru că Federica Fontana nu doar comentează sport la televiziunea italiană, ci îl și practică. E o obișnuită a pârtiilor de schi, fie că e vorba de fond sau de schi alpin, dar și un abonat al

Selecţionerul Ucrainei, Andrei Șevcenko, s-a întâlnit la Kiev cu puştiul kazah venit, în scaunul cu rotile, de la 4.000 km depărtare pentru a-şi cunoaşte idolul. Autogolul cu care Ucraina a învins luni, în prelungiri,

Preşedintele Klaus Iohannis se va consulta, marţi, la Palatul Cotroceni, de la ora 15.00, cu reprezentanţi ai societăţii civile, pe tema referendumului pentru justiţie. Şeful statului a anunţat că este aproape hotărât să cheme românii la

DIICOT a făcut o captură-record de cocaină. Este vorba despre aproape o tonă de cocaină găsită în zona Sfântu Gheorghe. Citește mai

Agenţia Spaţială Americană (NASA) a anulat prima ieșire în spațiu a unui echipaj exclusiv feminin din lipsă de costume de mărime potrivită. Ca urmare, Christina Koch va ieşi în spaţiu însoţită de

Ceai din frunze de nuc. Infuzia din frunze nuc are multiple întrebuinţări terapeutice. Citește mai

Un bărbat arestat preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor a murit, marţi dimineaţă, în camera Centrului de Reţinere şi Arestare nr. 1, a anunţat Poliţia Capitalei. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Guvernul de la Londra pare să fi pierdut controlul asupra Brexit-ului, Parlamentul fiind cel care va încerca acum să găsească o soluție pentru calendarul ieșirii Marii Britanii din UE, notează BBC. Citește mai

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a derulat, împreună cu Ministerul Sănătății, un program de depistare precoce a

Zece boxe vor fi amplasate în jurul noii fântâni arteziene muzicale din Hunedoara, iar oamenii care ajung în zonă vor fi întâmpinaţi cu muzica Shakirei şi a lui Andre

Odată cu închiderea traficului rutier pe porţiunea din strada Domnească cuprinsă între intersecţiile cu străzile Gării şi Melchidesec Ştefănescu, transportul public de persoane va fi şi el deviat temporar, iar unele trasee vor fi

Procurorul general, Augustin Lazăr, a anunţat că şi-a depus marţi, la Ministerul Justiţiei, candidatura pentru un nou mandat la şefia Parchetului General, în contextul în care funcţia rămâne vacantă începând cu data de 28

La cum a început preliminariile pentru Euro 2020, nu se ştie dacă naţionala României va fi prezentă la Campionatul European, însă Bucureştiul e printre cele 12 oraşe care vor găzdui partide din cadrul turneului

Încă un oraş american de coastă, Key West din Florida, se alătură celor care interzic vânzarea anumite creme de protecţie solară. Ei susţin că ingredientele chimice care ajung în apă ar putea vătăma recifurile de

Austria a respins criticile Uniunii Europene referitoare la decizia sa de a reduce alocaţiile pentru copiii nerezidenţi ai lucrătorilor din această ţară, spunând că prin acest demers se recunoaşte că există

Lucetta Scaraffia, directoarea suplimentului dedicat femeilor al ziarului Vaticanului, şi întreaga echipă redacţională au renunţat să-şi mai continue activitatea, relatează marţi EFE. Atât directoarea

Vremea va fi închisă în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi condiţii de ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări de până la 40 km/h, reiese din prognoza publicată, marţi,

Parlamentul European a adoptat marţi, cu 348 de voturi pentru şi 274 voturi împotrivă reforma europeană a drepturilor de autor pe internet, un text foarte aşteptat de media şi lumea culturală, dar contestat de

Eurodeputaţii au votat marţi, cu o largă majoritate, abolirea schimbărilor sezoniere ale orei în Uniunea Europeană în 2021. Un număr de 410 eurodeputaţi au votat pentru propunere, 192 împotrivă şi 51