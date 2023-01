Directorul CIA s-a deplasat în secret la Kiev pentru a-l informa pe Volodimir Zelenski despre planurile Rusiei 20.01.2023

Deplasarea lui William Burns, care a fost ambasador al SUA în Rusia înainte de a ajunge director CIA, vine într-un moment-cheie în războiul care se apropie de împlinirea a 11 luni. Ea a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit unui oficial american și a mai multor surse familiarizate cu subiectul, citate de Washington Post. […]

Fosta cabană turistică Usturoiu, situată în vecinătatea Dealului Florilor din municipiul Baia Mare, a fost distrusă în urma unui incendiu puternic, a anunţat, luni seara, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonczi, potrivit

Surse din club FCSB îi atribuie lui Gigi Becali decizia surprinzătoare de schimbare a tacticii în pauza meciului cu Chindia într-una „neortodoxă”. „Dacă el a făcut așa ceva, a trecut și de nivelul licenței Pro!”, glumește Ilie

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt încă subraportate în România, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. Potrivit ministrului, este important să fie cunoscută realitatea din spitale deoarece acestea

Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul lui Liverpool, se află printre nominalizații din fotbal la premiile britanice LGBT în 2022. Antrenorul Jurgen Klopp, Josh Cavallo, fundaș la Adelaide United, și Megan Rapinoe, Balonul de Aur feminin în 2019,

Viața lui Călin Nicorici, cunoscut sub numele de Pacha Man, pare să fi intrat într-o zonă liniștită, cu aspirații un pic diferite față de cele pe care le expunea cu ceva vreme în urmă. „Izvorul” […] The post Pacha Man are un

Fosta cabană turistică Usturoiu, de lângă Dealul Florilor din municipiul Baia Mare, a fost mistuită de flăcări luni

Expresia Money matters (cantitatea de monedă are un rol important în evoluţiile economice) a fost popularizată în anii 1960 de către M. Friedman şi reluată apoi adesea de către reprezentanţii şcolii monetariste (H. G. Johnson, G. Becker, E.

Autoturismele sunt indispensabile in ziua de astazi pentru stilul de viata cu care ne-am obisnuit in

Compania lui Richard Branson anunţă că biletele pentru zboruri spaţiale se pot cumpăra începând cu data de 16 februarie. Virgin Galactic se aşteaptă să ducă în spaţiu, anul acesta, primii 1.000 de

Antrenorul Laszlo Balint a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live, ediția de miercuri

Operaţiunile din România ale grupului german Metro sunt evaluate la 225 de milioane de euro, conform datelor prezentate într-un raport al companiei. Este vorba de valoarea (equity conform raportului) Metro Cash & Carry România, entitatea juridică

Valentina Kaminska (34 de ani), o schioarea din Ucraina, a fost testată pozitiv la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, în urma unui control antidoping. Bild informează că Agenția Internațională Anti-Doping (ITA), structura Comitetului

Ilie Poenaru (45 de ani) a anunțat că s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș. Sibienii rămân fără antrenor cu o zi înainte de meciul cu Dinamo. Dinamo - Gaz Metan se joacă vineri, 18 februarie, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro, în

Ministrul Vasile Dîncu a declarat joi, la Digi 24, că NATO a primit răspunsurile Rusiei în privința garanțiilor de securitate, ceea ce înseamnă că există în continuare posibilitatea negocierii pe tema crizei ucrainene. Prezent al Bruxelles, la

Benfica ar fi plătit 1,9 milioane de euro, fără documente, unei companii IT, iar „centralul” Bruno Paixao a primit bani de la acea firmă. Numai nori negri asupra clubului lusitan. În 2021, Luis Filipe Vieira, președintele clubului de 18 ani,

Kamila Valieva, puștoaica de 15 ani care a ținut capul de afiș la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, și-a ratat exercițiul de la programul liber al concursului individual din proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Beijing, ce a

Incredibil! Un român domiciliat într-o localitate de lângă Trento, Italia, a fost prins conectat la contorul vecinului. Tânărul, care lucrează ca electrician de meserie, s-a conectat ilegal la contorul vecinului său cu un sistem ingenios

177.600 doze de vaccin produs de Moderna au ajuns, vineri, în România și vor fi distribuite centrelor regionale din țară, transmite

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! Testul de Reflecţie Cognitivă este considerat cel mai […] The post Cel mai sigur test IQ din lume!

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi părăsirea locului accidentului. Tânărul nu avea voie să se apropie la mai puţin de 50 de metri de o fată de 26 de ani, dar a decis să acroşeze cu maşina