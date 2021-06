Dinu Bumbăcea preia ştafeta de la Ionuţ Simion la conducerea PwC România la jumătatea lui 2021 11.06.2021

11.06.2021 Dinu Bumbăcea preia ştafeta de la Ionuţ Simion la conducerea PwC România la jumătatea lui 2021 Dinu Bumbăcea (foto dreapta) va prelua conducerea PricewaterhouseCoopers (PwC) România, la 1 iulie 2021, după ce Ionuţ Simion (foto stânga) a condus compania de servicii de consultanţă şi audit timp de 6



Dinu Bumbăcea preia ştafeta de la Ionuţ Simion la conducerea PwC România la jumătatea lui 2021

Dinu Bumbăcea (foto dreapta) va prelua conducerea PricewaterhouseCoopers (PwC) România, la 1 iulie 2021, după ce Ionuţ Simion (foto stânga) a condus compania de servicii de consultanţă şi audit timp de 6 ani.

Dinu Bumbăcea preia ştafeta de la Ionuţ Simion la conducerea PwC România la jumătatea lui 2021

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Rezultatele finale la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, au fost afişate în cursul zilei de duminică, 5 iulie. În judeţul Sălaj, rata de promovare a crescut

Muzicianul Neil Young l-a criticat din nou pe preşedintele Donald Trump pentru că folosit două melodii de-ale sale la evenimentul organizat la Mount Rushmore cu ocazia Zilei Americii. "Nu sunt de acord cu acest

Lumea ciclismului este în stare de șoc. Sâmbătă, 4 iulie, tânărul rutier Niels De Vriendt, 20 de ani, a murit în timpul primei curse din Belgia după pauza de peste trei luni cauzată de pandemia de coronavirus, informează Cycling News. Cu 13

Guvernul Orban va adopta în şedinţa de luni proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile CCR. Proiectul de lege va fi trimis la Parlament, unde poate fi modificat de

Deutsche Bank Global Technology SRL, compania care administrează centrul de dezvoltare software din România al gigantului Deutsche Bank (DB), a obţinut în 2019 o cifră de afaceri netă de 272 milioane lei, în creştere cu 4% faţă de 2018,

Autorităţile din oraşul Bayannur, în Mongolia Interioară, în nordul Chinei, au anunţat luni un adevărat ”arsenal” de măsuri în urma descoperirii în weekend a unui caz de ciumă bubonică la un bărbat, relatează

Profesorii şi elevii de la mai multe licee cu profil agricol din ţară au încercat să suplinească orele de practică şi pe cele de tehnologie printr-o serie de lecţii şi probe practice filmate şi prezentate online. Înregistrările sunt

Cum copiii sunt iubiţi ca ochii din cap de către părinţi, este firesc ca aceştia să se îngrijoreze la orice detaliu în creşterea lor, mai ales în lucrurile observabile la coloana vertebrală, la picioare, la

Arsenal - Leicester întâlnirea dintre ocupantele locurilor 7, respectiv 3 în Premier League, este programată azi, de la ora 22:15. În tur, Leicester s-a impus cu scorul de 2-0. În privința meciurilor directe de pe terenul lui Arsenal,

Hochland România, cel mai mare jucător de pe piaţa locală a brânzeturilor, a raportat pentru 2019 cu o cifră de afaceri de peste 441,7 mil. lei (93,2 mil. euro), în creştere cu 10,5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor

Institutul Naţional de Statistică a confirmat marţi creşterea economică din primul trimestru, nuanţând faptul că un aport în creştere l-au avut investiţiile, consumul şi exportul

Cel puțin 21 de pasageri ai unui autobuz au murit și alți 15 au fost răniți, după ce mijocul de transport a căzut în lacul Hongshan din provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei. Momentul în care autobuzul lovește parapetul și se prăbușește

Președintele Pro România, Victor Ponta, a reacționat la declarația făcută de Gabriela Firea în emisiunea La Fix, realizată de Adriana Nedelea. După ce primarul general, Gabriela Firea, a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, că Victor

După ce a subminat autoritatea medicilor şi spitalelor prin acea nefericită vorbire despre detenţie şi tortură (adică în spitalele Covid ar fi fost ca la închisoarea, plus tortura) avocatul poporului alias dna Renate Weber căreia mai marele

Dublu campion mondial la snowboard cross, australianul Alex Pullin, 32 de ani, s-a înecat miercuri, în timp ce pescuia cu harponul pe coasta de aur a Australiei, anunță canalul de știri CTV News. Tragedia s-a petrecut la Palm Beach, în apropere de

Remus Mihalcea, managerul unuia dintre cele mai mari spitale COVID din țară, a fost diagnosticat pozitiv pentru noul coronavirus. Grupul de Comunicare Strategică a dat vestea miercuri seara. Remu Mihalcea, care este de profesie medic, a fost internat

Judeţul Dâmboviţa a ţinut capul de afiş al raportării de miercuri, 8 iulie, cu cele mai multe cazuri de COVID. 59 de cazuri noi au fost înregistrate într-o zingură zi. Medicii atrag atenţia asupra necesităţii respectării cu stricteţe a

Candidatul democrat, Joe Biden, a declarat că va inversa mişcarea preşedintelui Donald Trump de a retrage SUA din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) „în prima zi”, dacă va câştiga alegerile

Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a cărei misiune este să ofere bucureștenilor în fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială*) îl prezintă pe Gheorghe Ifrim într-un one man show care

Lili Sandu se află în ultimul trimestru de sarcină, iar în curând își va ține bebelușul în brațe. Zilele acestea, vedeta și iubitul ei, Silviu Țolu, s-au relaxat câteva zile la soare și au realizat mai multe imagini memorabile din cea mai