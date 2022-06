Dinastia Warriors! Golden State e din nou campioană NBA » Ridică trofeul chiar pe terenul lui Boston Celtics! Curry, MVP-ul finalei 17.06.2022

17.06.2022 Dinastia Warriors! Golden State e din nou campioană NBA » Ridică trofeul chiar pe terenul lui Boston Celtics! Curry, MVP-ul finalei Golden State Warriors e noua campioană NBA, după victoria zdrobitoare obținută chiar pe terenul lui Boston Celtics, 103-90 (4-2 la general), în meciul 6. Steph Curry pune mâna pe primul trofeu de MVP al finalei. Al șaptelea titlu din istorie



Dinastia Warriors! Golden State e din nou campioană NBA » Ridică trofeul chiar pe terenul lui Boston Celtics! Curry, MVP-ul finalei

Golden State Warriors e noua campioană NBA, după victoria zdrobitoare obținută chiar pe terenul lui Boston Celtics, 103-90 (4-2 la general), în meciul 6. Steph Curry pune mâna pe primul trofeu de MVP al finalei. Al șaptelea titlu din istorie pentru Golden State! Doar Los Angeles Lakers și Boston Celtics o depășesc, 17 fiecare. Dinastia Warriors continuă! 4 titluri și 6 finale în ultimele 8 sezoane! A început fără Kevin Durant și merge înainte și fără el. ...

Dinastia Warriors! Golden State e din nou campioană NBA » Ridică trofeul chiar pe terenul lui Boston Celtics! Curry, MVP-ul finalei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Jack Grealish, căpitanul lui Aston Villa, semnează cu Manchester City pentru 117,5 milioane de euro. Mult peste recordul lui Paul Pogba, cumpărat de Man. United de la Juventus cu 105 milioane Jurnaliștii englezi dedicați fotbalului numai despre

În iunie 1930, se deschidea prima piscină din Capitală, de la Palatul Lido, aflat pe bulevardul Magheru. În bazinul de 500 de mp, „căptușit cu gresie albă și albastră” a învățat Regele Mihai să înoate la vârsta de 11 ani, scrie

Celebrul Black Coffee, producător, cântăreț și compozitor s-a distrat, weekend-ul trecut, la hotel, cu o tânără româncă apetisantă și ușor amețită, după o seară de neuitat în care a mixat la Nuba Mamaia. Acum, CANCAN.RO […] The

Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi au fost inundate, în urma precipitaţiilor abundente căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi în municipiul

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă

În vârstă de 44 de ani, fostul mijlocaş al celor de la Leverkusen, Chelsea sau Bayern Munchen a primit o veste devastatoare, în noaptea de miercuri spre

Buzău International Arts Festival va fi gazda unui eveniment special: actorul Franco Nero, unul dintre cei mai apreciați actori italieni din toate timpurile, va veni la Buzău, ca invitat de onoare

Un incendiu uriaş a devastat o localitate din nordul Californiei, la câteva ore după ce autorităţile le-au cerut locuitorilor să evacueze, odată cu apropierea focului, relatează

Momente de groază pentru un motocilcist. Miercuri, bărbatul a fost rănit după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă, în zona pădurii Sloboda, din municipiul

Poveste aproape ireală în Constanța! M. C. P. este cunoscut cu antecedente penale, atât pe parte de infracțiuni rutiere cât și pentru fapte cu violență. Și cum istoria are tendința de a se repeta, de […] The post Uluitor! Prins făcând

Tot mai multe femei aleg să fie salvamari pe litoral. Sunt tinere şi bine antrenate, iar la fiecare pas atrag privirile tuturor. Fetele salvamar stârnesc admiraţie chiar şi atunci când salvează vieţi. Abilităţile le sunt, însă, de multe ori

Cadavrul unui bărbat şi cel al unei femei au fost descoperite într-o fermă din San Lorenzo, o localitate din regiunea Calabria, după ce flăcările au distrus un grajd şi o altă clădire din acel perimetru, transmite AFP citat de Agerpres.

Doi cetăţeni ai statului Myanmar au fost arestaţi în Statele Unite pentru că ar fi pus la cale un plan de asasinare a ambsadorului Myanmarului la Organizaţia Naţiunilor

Raed Arafat a anunțat joi dacă România va mai trece printr-o carantinare totală ca în primul an de pandemie, din cauza valului 4 de coronavirus, provocat de varianta Delta extrem de

Traficul rutier pe Transfăgărăşan, între judeţele sibiu şi Argeş, a fost oprit, joi seară, ca măsură de precauţie, având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile. Cea mai mare parte a judeţului Sibiu s-a aflat sub cod roşu de

Rangers, fără Ianis Hagi (22 de ani), a fost învinsă de Dundee, scor 0-1. Formația lui Steven Gerrard nu mai pierduse în campionat din martie 2020. Rangers nu traversează cel mai bun moment. A pierdut prima manșă a disputei cu Malmo, din turul 3

Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs sâmbătă în judeţul Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri. Seismul s-a produs la 11.24 în zona seismică Vrancea. A avut magnitudinea 3.7 și a avut loc la

Chindia Târgoviște și Dinamo se întâlnesc ACUM, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida a început la ora 19:02, e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe LookSport+, DigiSport 1 și TV TelekomSport 1. liveTEXT » Chindia Târgoviște – Dinamo

Majoritatea persoanelor care au primit o a treia doză de vaccin Pfizer anti-COVID-19 au simţit efecte secundare similare sau mai puţine decât au avut după ce au primit a doua doză, potrivit unui sondaj realizat în Israel, transmite Reuters.

Stanleybet Capital parte a a grupului Game World Group - unul dintre principalii operatori de pariuri sportive şi jocuri de noroc din România a atras 19,8 milioane de lei de la investitori într-un plasament privat intermediat de Goldring şi denominat