Dinamoviștii nu-și revin după egalul cu FCSB » Declarație incredibilă a unui titular: "Am fost șocat când am văzut ce greșeli s-au făcut" 24.02.2018

24.02.2018 Dinamoviștii nu-și revin după egalul cu FCSB » Declarație incredibilă a unui titular: "Am fost șocat când am văzut ce greșeli s-au făcut" Ivan Pesici, 25 de ani, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisivă cu Astra de mâine, dar a mărturisit și că e încă sub șocul remizei cu FCSB, 2-2: "Am fost șocat să văd ce greșeli am făcut". "E cel mai important



Dinamoviștii nu-și revin după egalul cu FCSB » Declarație incredibilă a unui titular: "Am fost șocat când am văzut ce greșeli s-au făcut"

Ivan Pesici, 25 de ani, croatul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida decisivă cu Astra de mâine, dar a mărturisit și că e încă sub șocul remizei cu FCSB, 2-2: "Am fost șocat să văd ce greșeli am făcut". "E cel mai important meci, dar situaţia e clară, dacă vom câştiga ne calificăm în play-off. Avem nevoie să facem un meci mare. Va fi un joc greu, dar suntem pregătiţi. Sper să înscriu şi să câştigăm. ...

Dinamoviștii nu-și revin după egalul cu FCSB » Declarație incredibilă a unui titular: "Am fost șocat când am văzut ce greșeli s-au făcut"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Vești foarte proaste pentru profesori. Cadrele didactice ar putea rămâne în acest an cu salariile neplătite, întrucât nu sunt suficiente fonduri, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației pentru Ralitatea

O judecătoare care a amânat judecarea unei cereri de arestare pentru că a fost obosită, având o zi plină, a fost cercetată de Inspecţia Judiciară, care s-a sesizat din oficiu după ce scandalul a „explodat” în

Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate în zona Parisului, autorităţile fiind în alertă din cauza riscului de inundaţii, după ce nivelul Senei a crescut în ultimele zile, relatează

Simona Halep a plecat de la Melbourne cu un cec destul de mare, de 1,3 milioane de euro, însă o parte infimă din această sumă va ajunge la organizatorii

Montarea panourilor de protecţie nu poate fi realizată în toate staţiile de metrou, întrucât acest lucru presupune modificări substanţiale structurale, iar experienţa marilor reţele de metrou din lume a dovedit că implementarea panourilor

Aflat în timpul liber, pompierul a intervenit prompt în momentul în care a văzut un bărbat întins pe marginea drumului şi o femeie care încerca să îi facă masaj

Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce îi deranjează din oraşul lor fără să bată drumul până la primărie. Printr-o aplicaţie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de

Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari încercând să cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendată de braţul antitrust al Uniunii Europene şi somată să achite o amendă de 1,2 miliarde de dolari, potrivit

FCSB s-a impus în cel de-al doilea amical disputat în Spania, scor 3-1, în fața chinezilor de la Jiangsu Suning. Dică a început partida cu un 4-2-3-1 ciudat, în care vârful de lance a fost Florin Tănase. Sistemul a

Stele Halep a vorbit despre starea de sănătatea a Simonei, dând asigurări că actualul număr 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a întâmplat nimic. Simona a făcut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsă de

Înscrierile pentru februarie la Bacalaureat 2018 încep luni, 29 ianuarie. Elevii de clasa a XII-a vor susține probele orale la limba română, o limbă străină și competențele digitale, imediat după vacanța intersemestrială. Devansarea

Premiile Oscar se vor decerna pe 4 martie 2018. Filmul regizat de Guillermo del Toro, “The Shape of Water”, este pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai puţin de 13

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că își dorește o minimă intervenție a statului în economie pentru anul 2018 și a precizat că din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe, scrie Agerpres.

Fostul președinte, Traian Băsescu, a detaliat duminică seară parcursul vizitei sale în Republica Moldova. În urma vizitei senatorului PMP în țara vecină, proiectul său, unirea României cu republica de peste Prut, pare să își ia

Primarul comunei Slivileşti, Sorin Bucurescu, a făcut scandal, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, pe motiv că fiica sa nu a primit îngrijiri

Premierul Pavel Filip a declarat că, indiferent cine a fost în fruntea Guvernului de la Bucureşti, relaţiile moldo-române mereu au fost bune. În acest context, şeful Executivului şi-a exprimat speranţa că noul prim-ministru desemnat al

Andrei Sîntean (18 ani) a marcat un gol spectaculos în partida dintre Slavia Praga U21 și Dobrovice, formație din liga a 3-a cehă. Sîntean, component al naționalei sub 19 ani a României, nu este la prima ispravă. Intrat

Răzvan Lucescu a urcat pe primul loc în Grecia cu un gol marcat din penalty, în minutul 87. Echipa de fotbal PAOK Salonic, formația fostului selecționer al României, a câștigat astăzi, în deplasare, 1-0 cu Panaitolikos (locul 12 din 16). A

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Scandalul sexual de la clubul sportiv din judeţul Suceava se amplifică! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat detalii halucinante despre ce le-ar fi făcut antrenorul elevelor în cantonamente. (VEZI AICI: Mega-scandal sexual la un club