Dinamo vrea să-i ofere lui Dusan Uhrin un nou contract, fără clauze de reziliere 28.11.2019

28.11.2019 Dinamo vrea să-i ofere lui Dusan Uhrin un nou contract, fără clauze de reziliere Dinamo e mulțumită de Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească pentru încă un an înțelegerea scadentă în vară, fără clauză de reziliere. „Câinii” au călcat strâmb etapa trecută și au făcut doar egal cu Clinceni, 2-2. Chiar



Dinamo vrea să-i ofere lui Dusan Uhrin un nou contract, fără clauze de reziliere

Dinamo e mulțumită de Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească pentru încă un an înțelegerea scadentă în vară, fără clauză de reziliere. „Câinii” au călcat strâmb etapa trecută și au făcut doar egal cu Clinceni, 2-2. Chiar și așa, conducerea dinamovistă este foarte mulțumită de realizările de până acum ale lui Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească antrenorului ceh contractul. ...

Dinamo vrea să-i ofere lui Dusan Uhrin un nou contract, fără clauze de reziliere

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

Pentru o tortilla simplă e nevoie de câteva legume de prin frigider, combini cu câteva bucăţele de carne sau cu câteva ouă şi, în doar câteva minute, poţi pregăti un meniu

Frumuseţea jocurilor de cuvinte este valorificată cel mai adesea în problemele rebusistice publicate în revistele de specialitate, dar şi în creaţiile

Refrenul ăsta cu ciocnit de pahare fără frână i-a ameţit rău, până la clătinare, cariera unui fotbalist talentat, performanţele lui Gabi Tamaş au suferit mereu de ameţeli. Ultima ispravă cu

Suma este trecută în raportul pe 2018 al grupului petrolier austriac OMV, acţionarul majoritar al OMV

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Adversară îi va fi Karolina Pliskova (7 WTA). Ploaia

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, joi, că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de guvern, aduce modificări atât în cazul sistemului bancar, al fondurilor de pensii,

În cadrul ședinței de Guvern de vineri, 29 martie, s-a decis declararea zilei de 30 aprilie 2019, drept zi liberă pentru salariații din sectorul bugetar, transmite Ministerul Muncii și Justiției

Laptop Apple poate fi cu uşurinţă una dintre cele mai mari investiţii pe care o faci într-un dispozitiv mobil performant. Merită? Sau ai putea obţine aceleaşi beneficii achiziţionând un laptop cu Windows, mai

Administraţia Trump a acuzat joi Facebook că vinde publicitate ţintită care discriminează în funcţie de rasă, încălcând o lege referitoare la accesul echitabil la locuinţe, transmite

Joia trecută a fost, în opinia mea, una dintre cele mai îngrijorătoare zile pentru viitorul României din ianuarie 2017

Suceveanul Ştefan Mandachi, iniţiatorul campaniei „România vrea autostrăzi!”, a făcut un experiment, cu ajutorul unuia dintre angajaţii săi, pentru a afla cât durează să parcurgi cu maşina drumul dintre Târgu Jiu şi Botoşani, pe o

În Statele Unite a fost înregistrat joi primul proces împotriva Boeing legat de prăbuşirea unui avion 737 MAX în Etiopia, la un tribunal federal din Chicago, relatează

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut, vineri, ministrului Petre Daea, la începutul şedinţei de Guvern, să revină asupra ordinului prin care a decis că fermierii pot creşte cel mult de cinci porci fără înscriere în Registrul

Până la sfârşitul anului curent, mai multe porţiuni de drum vor fi date în exploatare după reparaţie. Unul dintre acestea va fi şoseaua Chişinău-Ungheni, darea în exploatare a căreia a fost tărăgănată în ultimii ani. Despre aceasta a

Cristi Misăilă a propus consilierilor locali să fie de acord cu fuziunea între CUP Salubritate şi Parking, dar şi preluarea activităţilor dela

Din când în când, teoretizau învăţaţii lumii antice, orice societate ajunge, inevitabil, la momentul în care păcatele, tragediile şi ororile pe care le-a provocat sau le-a trăit, devin atât de multe şi împovărătoare încât este nevoie

La ultimul concurs la care au participat, sportivii clubului băcăuan au obţinut nu mai puţin de 41 de medalii. Urmează încă două întreceri

Ce răi sunteţi. Să râdeţi voi în nesimţirea voastră de simţămintele curate şi iepurate, iexprimate cu aplomb de alde Tudorel, de către însăşi Carmen Avram, faţa frumoasă a Antenei 3, guvernul paralel al

După ce şeful Senatului a cerut demisia preşedintelui Curţii Supreme, doamna judecător Cristina Tarcea, aceasta din urmă a acuzat o ipocrizie, având în vedere măsurile propuse de actuala clasă politică. „În secolul 21 aud declaraţii că ar