Dinamo scoasă din lupta pentru play-off în minutul 90 de un junior! 20.12.2019

20.12.2019 Dinamo scoasă din lupta pentru play-off în minutul 90 de un junior! FC Botoşani a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), în prologul rundei a XXII-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost înscris de jucătorul U 21 al moldovenilor, George Cîmpanu în minutul 90, la puţin timp de la intrarea pe



FC Botoşani a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), în prologul rundei a XXII-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost înscris de jucătorul U 21 al moldovenilor, George Cîmpanu în minutul 90, la puţin timp de la intrarea pe teren, din pasa albanezului Enriko Papa. „A fost o victorie […]

