Dinamo s-a reunit azi: lotul prezent sub comanda lui Gică Mihali » Ce jucător vrea să continue în Liga 2 + Steliano Filip reziliază azi 20.06.2022

20.06.2022 Dinamo s-a reunit azi: lotul prezent sub comanda lui Gică Mihali » Ce jucător vrea să continue în Liga 2 + Steliano Filip reziliază azi Retrogradat pentru prima dată în istorie, după dubla cu U Cluj (0-2 și 1-1) Dinamo a început azi pregătirea pentru Liga 2. Formația alb-roșie s-a reunit în această dimineață, la 10, la Săftica, sub comanda lui Gică Mihali, antrenorul lui



Retrogradat pentru prima dată în istorie, după dubla cu U Cluj (0-2 și 1-1) Dinamo a început azi pregătirea pentru Liga 2. Formația alb-roșie s-a reunit în această dimineață, la 10, la Săftica, sub comanda lui Gică Mihali, antrenorul lui Dinamo U19, însărcinat de Răzvan Zăvăleanu să se ocupe de echipă până la numirea unui președinte și a unui antrenor. Reunirea lui Dinamo. ...

