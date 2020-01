Dinamo s-a impus în derby-ul cu Steaua din Cupa României la baschet masculin. Cine s-a calificat în Final 4 10.01.2020

10.01.2020 Dinamo s-a impus în derby-ul cu Steaua din Cupa României la baschet masculin. Cine s-a calificat în Final 4 Baschetbaliștii de la Dinamo Știința au învins-o pe marea rivală Steaua în sferturile Cupei României, scor 78-69 (41-33). Sârbul Mladen Jeremici a făcut spectacol în Ștefan cel Mare – a înscris 31 de puncte și i-a dus pe alb-roșii în



Dinamo s-a impus în derby-ul cu Steaua din Cupa României la baschet masculin. Cine s-a calificat în Final 4

Baschetbaliștii de la Dinamo Știința au învins-o pe marea rivală Steaua în sferturile Cupei României, scor 78-69 (41-33). Sârbul Mladen Jeremici a făcut spectacol în Ștefan cel Mare – a înscris 31 de puncte și i-a dus pe alb-roșii în Final Four. Steliștii au ocazia să îsi ia revanșa duminică, când își vor întâlni din […]

Dinamo s-a impus în derby-ul cu Steaua din Cupa României la baschet masculin. Cine s-a calificat în Final 4

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Parlamentarii britanici încearcă din nou să găsească o alternativă la acordul de Brexit. Ei urmează să aleagă dintr-un al doilea set de opțiuni, după ce parlamentarii nu au reuşit să susţină niciuna dintre opţiunile alternative prezentate

Proprietarul azilului unde Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani de viață, a vorbit despre fiul creatoarei de modă, Cătălin Negreanu. Acesta a explicat când a încetat băiatul Zinei să o mai viziteze. Ion Cassian a fost prezent în platoul

Dacă eşti interesat de istorie sau vrei să descoperi locuri inedite în România poţi vizita, la Drăgăneşti-Olt, în curtea Muzeului Câmpiei Boianului, un obiectiv unic în ţară şi chiar în Europa: un parc arheologic ce reconstituie în aer

<h4><strong>Trei persoane au fost rănite și două autoturisme de lux au fost avariate, în urma unui scandal izbucnit între mai mulți membri ai clanului Cimino din Craiova și bodyguarzii clubului „Imperium” din Caracal, deținut de

Inelele de logodnă şi verighetele, deşi simbolizează cel mai complex sen­ti­ment, au avut ani buni în care mai toa­te arătau la fel, scrie revista După Afaceri Premium, suplimentul de lifestyle al Ziarului Financiar. Antre­pre­norii care în

Fondul Suveran al Chinei (China Investment Corpo­ration) are în plan vânzarea depozitelor Logicor din Ro­mâ­nia, potrivit unor date din piaţă, într-o tranzacţie esti­mată la circa 30 mil.

Neregulile filmate în trafic de şoferi nu sunt luate în considerare obligatoriu de poliţişti, din cauza incoerenţei legislative. În schimb, există situaţii când agenţii de la Rutieră se autosesizează după publicarea unor astfel de

Deşi mai sunt două luni până la vizita Papei Francisc la Bucureşti serviciile secrete sunt deja în alertă. Asta pentru că sosirea la Bucureşti a Sfântului Părinte impune un protocol de securitate de cel mai înalt grad, identic cu cel

Conducerea echipei de baschet feminin a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte anunţă închierea raporturilor contractuale de comun acord cu jucătoarea Monique Coker. Baschetbalista americană a evoluat pentru acest club în tot sezonul regulat al

Totdeauna m-am întrebat oare de ce anumite subiecte ajung să facă vâlvă în spațiul public și să preocupe uneori până la obsesie opinia publică, iar altele, nu. Nu cred că e nicio Mare Conspirație

După 16 ani de victorii aproape totale din partea liderului turc, AKP pierde Ankara, după 25 de ani de dominare absolută. Dar înfrângerea din Istanbul are un efect şi mai puternic. Oraşul de pe Bosfor este unul dintre simbolurile principale ale

Curtea de Apel Alba Iulia continuă marţi, 2 aprilie 2019, judecarea cauzei în care procurorul general, Augustin Lazăr, cere suspendarea procedurii de revocare a sa din

Tare s-au mai rafinat gusturile culinare ale oltenilor de vreme ce meniul de la nunta d-nei Lia Olguţa Vasilescu cu dl. Claudiu Manda, meniu despre care chiar mirele în persoană ne-a dat asigurări că ar fi unul specific zonei, a fost sofisticat şi

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, luni, că intenţionează să se înscrie în programul prin care ar putea primi bani de la stat pentru a-şi instala panouri fotovoltaice, deoarece are un acoperiş orientat către sud, poziţionare ideală

Gestul multor buzoieni de a smulge din pământ lalelele galbene care au înflorit de câteva zile în Parcul Crâng a stârnit o reacţie din partea viceprimarului Ionuţ Apostu, fost director la Agenţia pentru Protecţia Mediului. Acesta a anunţat pe

Ministerul Finanţelor a lansat de marţi, 2 aprilie, patru noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu ajutorul cărora se poate împrumuta de la populaţie pe perioade cuprinse între unul şi cinci

În luna martie, românii au continuat să-şi caute joburi noi, volumul de aplicări pentru un alt job crescând cu 12% comparativ cu luna februarie şi cu 20% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. După şoferi, contabili şi

„Ultimul Neuron SRL”, „Zmeul Zmeilor SRL” sau „Prăpastia SRL”, sunt doar câteva dintre cele mai creative denumiri de firme înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). După

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.

Acoperişul unei clădiri din comuna Făureşti, în care funcţionează o grădiniţa, biblioteca comunală, dispensarul local şi două încăperi sociale pentru situaţii de urgenţă, a ars în întregime,