DINAMO - FCSB // Dusan Uhrin, pus în încurcătură de conducere după ultimul transfer! Improvizează în derby sau bagă un jucător după 7 luni 10.02.2020

Dinamo a anunțat azi că l-a vândut pe fundașul dreapta Laurențiu Corbu (26 de ani) la Chindia Târgoviște. Decizia „câinilor" poate fi una neinspirată, în contextul în care echipa roș-albă are probleme în apărere înainte de



Dinamo a anunțat azi că l-a vândut pe fundașul dreapta Laurențiu Corbu (26 de ani) la Chindia Târgoviște. Decizia „câinilor” poate fi una neinspirată, în contextul în care echipa roș-albă are probleme în apărere înainte de derby-ul cu FCSB. Pentru meciul de duminică, Dusan Uhrin are mari probleme în defensivă, Mihai Popescu și Lukas Skovajsa fiind suspendați. Iar managementul SLAB de la Dinamo duce la apariția lui Andrei Sin în echipă după aproape 6 luni. ...

