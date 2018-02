Dinamo - FCSB. Dănciulescu: Vor fi 35.000 de suporteri la stadion, sunt sigur că ne vor purta spre victorie 17.02.2018

Dinamo - FCSB. Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că la derby-ul cu FCSB vor fi în tribune minimum 35.000 de...

Români scutiţi de la plata impozitului pe venit. Din luna februarie, scutirea de impozit pe venit pentru industria IT se va acorda pentru mai multe categorii de angajați. De la 1 februarie, scutirea

Înscrierile pentru susţinerea examenului în prima sesiune a bacalaureatului 2018 se fac în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a

SOCAR a deschis cea de-a 39-a staţie de distribuţie în România, la Braşov, a doua din oraş, au anunţat, luni, reprezentanţi ai companiei. Benzinăria este prevăzută cu tehnologie

Cererea brută de spaţii industriale şi de logistică a crescut, în 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri pătraţi, înregistrând un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie

Traseul de acces spre staţia meteorologică Reţitiş - Călimani, marcat cu triunghi albastru închis, a fost închis pentru perioada următoare din cauza riscului ridicat de avalanşă, a anunţat,

Caravana campaniei naţionale de informare şi promovare 'Alege Oaia!' va ajunge, marţi şi miercuri, la Iaşi, eveniment la care va participa şi ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat,

Karolina Pliskova, locul 6 WTA, o întâlnește ACUM pe Barbora Strycova, locul 24 WTA, în optimi la Australian Open. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe Eurosport. Câștigătoarea meciului va juca

FC Barcelona s-a impus duminică seara cu 5-0 pe terenul lui Betis, în etapa cu numărul 20 din La Liga. VIDEO cu golurile partidei După o primă repriză încheiată cu scor alb, în care Vermaelen a părăsit terenul accidentat,

Deputatul PNL Florin Roman spune că Guvernul intenţionează să închidă 1.000 de unităţi şcolare şi grădiniţe anul acesta, ca urmare a unor măsuri luate în teritoriu prin intermediul inspectoratelor şcolare. „Este o măsură care nu

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus, luni, la Curtea Constituţională sesizările în privinţa proiectelor de modificare a legilor justiţiei, motivând că "subminează independenţa magistraţilor din

Chiar dacă are parte de susținerea totală a lui Liviu Dragnea, noul premier al României pare să nu împărtășească ideile șefului său

Dacă ai un ritm de viaţă alert şi simţi că nu îţi mai ajunge timpul pentru câte ai de făcut, este normal să te simţi obosit. În acest caz, se impun câteva

O subsidiară a China National Petroleum Company (CNPC), a patra cea mai mare companie din lume, s-a înregistrat deja la Registrul Comerţului. BGP, parte a China National Petroleum Corporation, este o companie specializată în geologie şi furnizează

Un adolescent de 14 ani a fost lovit de un autobuz luni, 22 ianuarie a.c., pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin, şoferul părăsind locul

Abia când şi-a găsit stabilitatea financiară, Chindia Târgovişte este în mijlocul unui scandal monstru. Doi dintre jucătorii de bază au intrat în ultimele şase luni de contract şi vor să plece de la Chindia, iar asta nu i-a picat deloc bine

Ce efect vor avea demonstraţiile de la 20 ianuarie asupra situaţiei politice din România? Depinde de PSD. Care pentru protestatari e „ciuma roşie“. Se va deştepta Partidul? Dar cum să speri în ameliorarea unei

Podul rutier peste râul Strei, din oraşul Călan, va intra reabilitare. Deocamdată au fost scoase la licitaţie serviciile de elaborare a proiectului tehnic al

Poliţiştii anchetează un bărbat de 31 de ani pentru furt calificat după ce acesta a alimentat maşina pe care o conducea cu combustibil şi a plecat apoi fără să achite contravaloarea

Bicicleta de fitness este printre cele mai bune investitii pe care ai putea sa le faci in materie de aparate pentru acasa! Acest lucru se datoreaza in primul rand numeroaselor beneficii pe care le are utilizarea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stănescu din justiţie, că este "o lovitură disperată", fără să facă alte precizări,